NIELSENIQ ARAŞTIRDI: 'RAMAZAN'DA YİYECEK İÇECEK SATIŞLARI YÜZDE 20 ARTTI'

Türkiye, Endonezya, Malezya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde, Ramazan ayı ve devamındaki bayram periyodu, hızlı tüketim ürünlerinin üreticileri ve perakendecileri için önemli satış fırsatları oluşturuyor. NielsenIQ’nun verilerine göre, 2020 yılında ülkemizde hızlı tüketim ürünlerinin satışı, Ramazan ayında diğer dönemlere kıyasla yüzde 20 oranında arttı. Malezya’da bu oran yüzde 15, Endonezya’da yüzde 30, Suudi Arabistan’da yüzde 11 ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise yüzde 6 olarak gerçekleşti. NielsenIQ APAC EEMEA Analitik Danışmanlık Başkan Yardımcısı ve NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı döneminde, hızlı tüketim ürünlerinde en fazla büyümeye neden olan kategoriler yiyecek ve içecek oluyor.

2021 Ramazan ayı, pandemi etkisinde geçirdiğimiz ikinci Ramazan dönemi oldu. Hala bazı kısıtlamalar devam etse de, hızlı tüketim ürünlerinin satışları açısından bu yılın geçtiğimiz yıla göre daha iyi olacağı konusunda iyimseriz. Geçtiğimiz yıl Ramazan dönemi satışlarında, önceki aylarda panik altında yapılan ürün alımlarının ve ürün stoklanmasının etkisi bulunuyordu” dedi. Bu yıl hızlı tüketim ürünleri satışlarındaki iyileşme, aşılama sürecinin getirdiği iyimser ortam ve panik alımlarının bittiği bir dönemin etkisi ile gerçekleşecek.

EV İÇİ TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE BÜYÜME DAHA FAZLA OLACAK

NielsenIQ Türkiye ve Doğu Avrupa Analitik Danışmanlık Lideri Murat Yıldırım, “Ramazan ayında özenle ve çeşitli hazırlanan iftar sofraları ve Ramazan Bayramı, yiyecek ve içecek kategorilerindeki satış artışını da sağlıyor. 2019 yılında Ramazan ayında en çok satan 5 ürün kategorisindeki büyüme; Türkiye için yüzde 20, Endonezya için yüzde 10, Malezya için yüzde 18, Suudi Arabistan için yüzde 14 ve Birleşik Arap Emirlikleri için yüzde 2 oldu.

2020 yılı Ramazan döneminde, bir önceki aylarda yapılan stoklamaların ve kısıtlamaların da etkisi ile Endonezya, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde daha önceki yıllardaki kadar ciddi satış artışları görülmedi” diye konuştu. Ramazan ayı ve bayram dönemindeki kısıtlamalar, ev içi tüketim ve eve servis yemeklerde artışa yol açacak.

Didem Şekerel Erdoğan, “Tüketicilerin kalplerini ve akıllarını fethetmek için, promosyonlar ve ürünlerin verdiği mesaj, tüketicinin gerçeğini de yansıtmalı. Örneğin, Türkiye’de her 4 kişiden 1’i geçtiğimiz sene, sanal bir Ramazan yemeğine katıldığını bildirdi, bu seneki kısıtlamalar düşünüldüğünde benzer durumun 2021’de de görülmesini bekliyoruz. Tüketiciler, en sevdikleri yemekleri evde yapmayı tercih edebilirler. Perakendeciler, eve servis yapılan ya da mağazadan alınabilecek ‘kendin yap’ yemek pişirme kitleri ile bu ihtiyaca destek olabilirler” şeklinde konuştu.

Türkiye’de finansal durumundan bağımsız olarak dikkatli harcama yaptığını söyleyen tüketiciler, toplumun yüzde 99’unu oluşturuyor. Malezya’da bu oran yüzde 97 ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise yüzde 98. Bu durum gösteriyor ki, perakendeciler ve üreticiler promosyonlarını bu veriyi göz önünde bulundurarak yapılandırmalı, diğer taraftan da daha premium ürünler ile kendilerini şımartmak isteyen, finansal durumu korunmuş kişilerin gereksinimlerini göz önünde bulundurmalı. Ramazan dönemi, Türkiye’deki en önemli satış sezonlarından birini oluşturuyor.

NielsenIQ çalışmaları gösteriyor ki, alışverişçilerin yüzde 50’si bu dönemde Ramazan’a özel mağaza ziyareti gerçekleştiriyor ve Ramazan’ın öncesindeki hafta itibarıyla tüketiciler bu ay için alışveriş yapmaya başlıyor. Ramazanda özellikle öne çıkan kategoriler ise gazlı içecekler (2020 Ramazan döneminde, Ramazan dışı döneme göre yüzde 150 satış artışı), kuru meyveler (yüzde 153), çay (yüzde 114), hazır yemek karışımları (yüzde 70) ve hazır çorbalar (yüzde 70) şeklinde sıralanıyor. Bulaşık makinesi deterjanları, pişirme kağıtları, alüminyum folyo ve streç filmlerde çift haneli büyüme rakamları görülen diğer kategoriler arasında. Didem Şekerel Erdoğan, “Geçen yılın Ramazan ayı satışları biraz olağan dışıydı.

Mart 2020’deki stoklama etkisi ve panik alımları sebebiyle, Mayıs 2020’de olağan Ramazan dönemi artışını göremedik. Fakat stoklama etkisine rağmen ana yiyecek ve içecek kategorileri yine de çift haneli büyüme rakamları gösterdi, bu da pandemi şartlarında bile Ramazan’ın ne kadar önemli bir dönem olduğunu ortaya koyuyor. Pandemi kısıtlamaları halen devam etse de alışverişçiler panik etkisinden daha uzak, daha güvende hissediyorlar ve stoklama durumu söz konusu değil. Dolayısıyla bu yıl Ramazan döneminde, 2020’den önceki yıllarda alışık olunan satış etkileri görülmesi bekleniyor.

Aşılama süreci Türkiye’de devam etse de Ramazan ayında yasaklar tamamen kalkacak gibi görünmüyor. Bu sebeple ev içi tüketimdeki önemli kategorilerden pirinç, yağ bulgur, mercimek, peynir, süt, yoğurt, un, maden suyu, gazlı içecekler ve meyve suyu gibi kategorilerdeki büyüme etkilenecek. Üretici ve perakendeciler, Ramazan alışverişçilerinin kalbini ve aklını kazanmak için promosyon güçlerini; bulyon, salça, konserve gıda, kuru meyve, çay, meyve suyu ve gazlı içecek gibi yiyecek ve içecek kategorilerine odaklamalı” değerlendirmesini yaptı.