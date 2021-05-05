KRİPTO PARA YASAKLANMAMALI, DÜZENLEME GETİRİLMELİ!

Dünyada da, Türkiye’de de kripto para sektörü önümüzdeki dönemde bir düzenlemeden geçecek. Şu anda biraz ön planda olanlar; Türkiye, Hindistan, Güney Kore gibi ülkeler. Devletler özellikle hem tüketici mağduriyetleri hem de kripto paraların sisteme entegrasyonu için çalışmalar yapıyorlar. Çünkü Güney Kore’de de, Türkiye’de de, Hindistan’da da kripto para alım satımı yapan insanların sayısı çok hızlı büyümeye başladı.

Türkiye’deki sayısının 6 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Bu bağlamda düzenlemelerin nasıl yapılacağı önemli. Düzenlemeler konusunda 2-3 tane şey var. Yerli kripto para alım satım platformlarına yeterlilik getirmeleri lazım. Bir asgari ödenmiş sermayesi olması lazım. İkincisi, belirli kriterlerde çalışması lazım. Çalışan sayısı, o çalışan insanların yeterlilikleri, teknoloji kapasitesi, gibi... Tüm bunların ötesinde, Thodex olayında olduğu gibi bir kişinin bütün kasadaki parayı çekip gitmesini engelleyici birtakım teknik düzenlemeler olabilir.

"DİMYAT'A PİRİNCE GİDERKEN ELDEKİ BULGURDAN OLUNABİLİR"

Türkiye’de son derece düzgün çalışan, yıllardan beri hizmet veren, hatta neredeyse kripto paranın ya da Bitcoin’in tarihi ile özdeşleşmiş alım satım platformları var. Aslında ilk başta yatırımcılar açısından, benim her zaman tavsiyemdir: Bu işi yeterince öğrenmediyseniz, bilmiyorsanız uzak durun. Çünkü bu işte sadece alım-satmadan öte, bu işi saklamak da çok zorlu bir şey.

Yani bu da, okuryazarlık ve bilinçle ilgili. Siz şimdi saklamayı bilmiyorsanız, nerede alıp nerede satacağınızı bilmiyorsanız ki bu çok zor, çünkü çok karmaşık ve düzenlemesi olmayan piyasalar bunlar o zaman, velev ki para kazandınız, bu kazandığınız parayı bile muhafaza edemeyebilirsiniz ya da bu Thodex olayında olduğu gibi yatırdığınız borsada ciddi mağduriyet yaşarsınız.

Dolayısıyla insanların bu riskli, oynaklığı yüksek ve okuryazarlığı, bilinci düşük yerlerde çok dikkatli hareket etmeleri lazım. Öyle kulaktan dolma başarı hikayeleri ile “işte şuradan şu kadar kazandım” cazibesi ile de hareket etmemeliler bence.

Dimyat’a pirince giderken eldeki bulgurdan da olabilirler. Bu ekosistemin tabi ki bir sürü bileşkeni var. Yani kripto para alım satım platformlarına belli düzenlemeler getirilerek bu iş, bir noktaya getirilebilir. Kamu sektörü de, devlet de bu konudaki düzenlemeleri ile beraber artık dünyada yeni bir dijital para döneminin geldiğini, bunun biraz daha anarşist biçimde kripto paralarda vücut bulduğunu ama buralardan çıkartılacak dersler ile de, hem kendi para, finans ve bankacılık sistemini aslında devlet dijitalleştirmeli ve bu dijital para sistemlerine, kripto paraların eleştirdiği şeffaflık, mahremiyet ve güvenlik gibi konuları daha da göz önüne alarak biraz da kripto paraların olumlu yanlarından, inovasyonundan esinlenerek burada bu güveni artırıcı şekilde kendi okuryazarlığı ve bilincini de artırmalı.

Çünkü bunu yaparsa, dünyada bile para-finans-ekonomi alanında öne çıkabilecek potansiyeli yakalar. Sadece yasaklama yapılırsa da o zaman sektöre olan güven kaybolur. Sektör bundan çok ciddi zarar görür ve aslında bir inovasyonu, bir treni daha kaçırmış oluruz. Bu yüzden bunun güveni ile beraber bu inovasyon yapısı bir arada değerlendirilmeli ve ona göre düzenlemeler ve politikalar oluşturulmalı.