Kripto para sektöründe makul düzenlemeler yapılmalı!

Dünyada kripto paralar, artık “kripto varlık” olarak tanımlanmaya ve hukukî bir zemine oturtulmaya başladı. TCMB’nin 16 Nisan tarihinde yayınladığı yönetmelik ile Türkiye’de bu kervana katıldı. Yayınlanan yönetmelik sonrası “kripto paralar yasaklandı” şeklinde bir algı oluşması üzerine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’tan, “Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik çarpıtılmadan, iyi yorumlanmalı. Kripto para yasaklanmadı, kripto varlık kavramı tanımlandı ve kullanım esasları belirlendi” şeklinde bir açıklama geldi. İleride Türkiye’de veya diğer ülkelerde nasıl düzenlemeler gerçekleştirileceği şu an tam olarak kestirilemiyor. Kesin olarak söylenebilecek bir şey varsa o da kripto paraların hayatımızda yer almaya devam edeceğidir. Bu sebeple kripto paralara yaklaşım tarzının ülkelerin gelecekteki pozisyonunu belirleyeceği kanaatindeyim. Temennim, tedbir ve teşvik ekseninde makul düzenlemelerin yapılmasıdır

SEKTÖRDE DOLANDIRICILIKLAR DAHA DA ARTABİLİR Mİ?

Dolandırıcılık, kripto paralar ile ortaya çıkmış bir durum değil. Kredi kartları ilk çıktığı zaman bocalayan dolandırıcılar, zamanla onun da yolunu, tekniğini öğrendiler ve “kredi kartı dolandırıcıları” diye bir kavramla tanıştık. Gelişen tek şey teknoloji değil maalesef. Dolandırıcılar bu sektörde de başka sektörde de her zaman olabilir. Önemli olan bu durumların yaşanmaması için ne gibi önlemler alınacağı. Kripto para kullanımı, paranızı bir yerden bir yere transfer etmenin ve kullanmanın en güvenli yollarından biri. Ancak dolandırıcılar, yasal açıklardan faydalanıyor. Bu alanda derli toplu bir düzenlemenin bulunmaması, bu kesim için fırsat demek.

SEKTÖR NE KADAR GÜVENLİ?

Kripto paralar, kullanıcı mahremiyetini kripto şifrelemeyle koruyorlar ve işlem kayıtlarını şeffaflaştırarak aracısız ve güvenli para transferi sağlıyorlar. Kripto paralarla ilgili her türlü işlem, bir dijital güven protokolü olan blokzincir sistemi üzerinden yapılıyor. İşlemlerin taklit edilmesi ya da işlem dışında bir muameleye maruz kalması söz konusu değil.

Dolayısıyla yapılan işlemler oldukça güvenli. Gelgelelim işlemi gerçekleştirdiğiniz platform, kullanıcının bilinçli olup olmadığı, yasal düzenlemelerin yeterliliği mevzularına. İşte güvenlik soruları ve sorunları bu noktadan itibaren başlıyor. Kullanıcı açısından değerlendirecek olursak: Para transferlerinde hatalı işlemler yapmamak, yanlış cüzdana para göndermemek, bir kripto paraya yatırım yaparken doğru bilgiyle hareket etmek ve araştırmak önemli. Bitcoin ortaya çıktığı tarihten itibaren bugüne kadar tıkır tıkır, kusursuz bir şekilde işledi.

Daha sonra başka kripto para birimleri de ortaya çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Ancak bunlardan güvenilir altyapıları olan kripto paralar olduğu gibi geleceği belirsiz olanlar da var. İşte bu ayrımı yapabilmek ve doğru bilgiyle hareket etmek kullanıcı açısından çok mühim.

Güvenlik için paranızı nerede tuttuğunuz da önemli. Paranızı üçüncü bir kişiye emanet etmekten (hele ki yasal bir güvence de yokken) çekinmiyorsanız, borsada saklamaya devam edebilirsiniz. Netice itibariyle; güvenilir platformlar, yerinde regülasyonlar, bilinçli kullanıcılar bu sektörü güvenilir kılacak unsurlardır. Birinin eksik olması, denklemi bozar. Örneğin regülasyonlar tamam, platformlar güvenilir ve siber saldırılara karşı da korunaklı ama kullanıcılar bilinçli değilse; yine kayıplar yaşanabilir, haberlerde kripto para trajedileri okuyabiliriz.

Böylesi vahim hadiselerin yaşanmaması için her üç unsurun da tam olması, herkesin üzerine düşeni yapması, sorumluluğunu yerine getirmesi şart. Kullanıcıların zarar görmesini engelleyecek olan her düzenleme ve atılan her adım, sektörün büyümesini ve güvenin artmasını sağlayacaktır.