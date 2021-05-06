EKOVİTRİN DOPDOLU MAYIS SAYISIYLA BAYİLERDE

Ekovitrin, Mayıs sayısında sürmanşetten ’19. Yılın Starları Ödülleri’nin duyurusunu yaptı. 19 yıldır ekonomi, siyaset ve iş dünyasını ödüllendiren Ekovitrin, Yılın Starları Ödül Töreni’yle gündem yaratacak bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kearney, ‘Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi’ raporunu yayınladı. Araştırmaya göre, Türkiye’nin elektrik üretimi 100 GW’a yaklaştı. Ekovitrin, bu önemli araştırmayı manşetine ‘Türkiye’nin Enerji Devleri’ başlığıyla taşıdı. Manşette yer alan önemli bir röportaj da Sanko Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu oldu. Zeki Konukoğlu, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, Sanko Enerji Grubu olarak enerji sektörüne 1,5 milyar dolar yatırım yaptıklarını kaydetti.

Ekovitrin, Mayıs sayısında ‘Özel Türkistan Dosyası’ hazırlayarak, ‘Türk Dünyasının Manevi Başkenti Türkistan’ başlığıyla kapağına ve sayfalarına taşıdı. Ekovitrin’in lojistikte bu ay belirlediği konu, otomotiv ve yedek parça taşımacılığı ile Lojistik yazılımlarıydı. Analizler, özel röportajlar ve haber çalışmalarıyla Ekovitrin, Mayıs sayısında da lojistik sektörünün nabzını tuttu.

Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Ekovitrin’e verdiği özel röportajda, Türk yatırımcıları Moldova’ya davet ettiklerinin altını çizdi. Röportajın ayrıntıları Ekovitrin’in Mayıs sayısında.