Davut Doğan: 'Biotrend enerji, yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor'

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Doğanlar Holding iştiraki olan Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ’nin 2017 yılında katı atık yönetimi ve yenilenebilir enerji üretimi konusunda yatırımlar yapma ve teknolojik olarak üretim ve uygulama merkezi olma misyonuyla kurulduğunu söyledi. Davut Doğan, “Grubumuzun enerji şirketi olan Biotrend Enerji ile halka arz çalışmalarında talep toplama dönemini geride bırakarak, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladık. Yatırımcıların halka arzımıza yoğun ilgisiyle, ihracımızın yaklaşık 20 katı kadar bireysel talep geldi ve 5 milyon da ek satış yaptık. Halka arz başvurumuzda alınan ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayladığı ihraç miktarları doğrultusunda talepleri sınırlı miktarda karşılamaya çalıştık. Halka arz büyüklüğü ek satış dahil 750 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arz büyüklüğünün yüzde 45’ine karşılık gelen fon ile günlük alım emri taahhüdü gerçekleşecek” dedi.

"12 ADET FAAL TESİSİMİZ BULUNUYOR"

Biotrend Enerji’nin 2020 yıl sonu itibariyle, 10 biyogaz, 1 biyokütle ve 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi olmak üzere toplam 12 adet faal tesisinin bulunduğu bilgisini veren Davut Doğan, “2021 yılında devreye girecek olan 1 biyokütle ve 5 biyogaz tesisiyle birlikte toplam 6 bölgede, 11 ilde, 18 tesiste evsel, tarımsal ve ormansal atıkları yüz milyonlarca kilovat saat elektriğe dönüştürerek yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılamasını bekliyoruz. Biotrend Enerji’nin etkinlik ve faaliyet alanları arasında; fermantsayon, biokütle, enerji üretim ve katı atık depolama alanlarının işletimi, mekanik ayırma tesisi, ATY (Atıktan Üretilmiş Yakıt) hazırlama tesisi, sızıntı suyu arıtma tesisi, biyolojik işlem tesisi, deponi gazı (çöp gaz), enerji üretim santrallerinin kurulum ve işletimi, kompost üretimi ile entegre atık entegre tesis yönetimi yer alıyor. Biotrend Enerji, evsel atığın yaklaşık yüzde 20’sini işler hale getiriyor” diye konuştu.

Davut Doğan, sözlerine şöyle devam etti: “Biotrend Enerji’nin sahip olduğu tesislerin toplam kurulu gücü ise 55, 8 MW seviyesinde. Bu yıl Giresun tesisimizi devreye aldık. Yıl içinde devreye alınması planlanan diğer Biotrend tesisleri; İzmir Menderes Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi, Malatya-2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi, Aksaray Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi, Ezine Biyokütle Enerji Tesisi ve Ayvacık Çöp Gaz Elektik Üretim Tesisi. 2021 yılında ulaşılması hedeflenen toplam kurulu güç ise 93 MW seviyesinde.”