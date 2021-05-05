Araştırma: Türkiye'nin enerji devleri

Enerji Günlüğü ile uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’in hazırladığı MW100 2021-Türkiye’nin En Büyük Elektrik Üreticileri Raporu’nun ikincisi yayınlandı. Sektörün önde gelen aktörlerinin de katılımıyla yapılan çevrimiçi toplantıyla duyurulan MW100 2021 Raporu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 31 Aralık 2020 tarihli verilerinden hareketle hazırlandı. KAMU ŞİRKETİ EÜAŞ İLK SIRADA MW100 2021 listesinin zirvesinde devlete ait Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) yer alıyor. MW100 araştırmasına göre EÜAŞ’a bağlı santrallerin 20 bin 981 MWe’lik kurulu gücü bulunuyor. Bu kapasite, Türkiye’nin 95 bin 890 MWe’lik toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 22’sini oluşturuyor. Listenin ikinci sırasında ise 3 bin 830 MWe’lik kurulu güce sahip ENKA bulunuyor.

ENERJİSA’NIN PORTFÖY DAĞILIMI

Sabancı Holding ile Alman E.ON ortaklığı Enerjisa Üretim, MW100 Araştırması’nda 3 bin 608 MWe’lik kurulu gücüyle en büyük üçüncü elektrik üreticisi konumunda yer alıyor. Enerjisa ilk üç arasında en dengeli kaynak dağılımına sahip oyuncu olarak dikkat çekiyor. MW100’e göre Enerjisa’nın üretim portföyünde bin 583 MWe’lik doğalgaz, 450 MWe’lik yerli kömür, bin 353 MWe’lik hidroelektrik, 211 MWe’lik de rüzgâr santrali var.

İLK 10 ŞİRKET DEĞİŞMEDİ

MW100 araştırmasının dördüncü sırasında 2 bin 818 MWe’lik kurulu gücüyle Eren Enerji, beşinci sırasında ise 2 bin 737 MWe’lik kurulu gücüyle Çelikler Holding yer alıyor. Cengiz Enerji 2 bin 715 MW ile altıncı, Limak Enerji 2 bin 576 MW ile yedinci, Aydem Enerji bin 964 MW ile sekizinci, İÇDAŞ bin 669 MW ile dokuzuncu, Bilgin Enerji bin 577 MW ile 10’uncu sıradaki yerlerini korumayı başardılar. İlk 10 içinde kurulu gücünü en çok arttıran oyuncu unvanı da Limak Enerji’de.

ENERJİ OKURYAZARLIĞINI YÜKSELTMEK

Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, MW100 Araştırma Raporu’na ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye elektrik sektöründeki bilgi birikiminin giderek artıp derinleştiğini söyledi. Enerji okur yazarlığını artıracak çalışmalara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kara, şöyle devam etti: “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji konusunda ihtiyaç duyulan farkındalık, sadece enerji fiyatlarıyla sınırlı kalmayıp, hayatın tüm alanlarını kapsayacak şekilde, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gelişmeli. Yani temiz çevre, iklim değişikliği, makro ekonomik dengeler ile enerji arasındaki ilişkiler gibi konulara da yeterli hassasiyetin gösterilmesini sağlayacak bir toplumsal algıya ihtiyaç var. Bu konuda hem enerji sektörü oyuncularına hem de medya sektörüne ciddi görevler düşüyor. Enerji Günlüğü olarak bu konuda işbirliklerine her zaman hazır olduk ve olacağız.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI ENERJİ YÖNETİMİ

Kearney Türkiye Yönetici Ortağı Onur Okutur da, MW100 2021 Raporu’nu değerlendirirken Türkiye elektrik sektörünün salgın şartları altında bile toplam kapasitesini yüzde 5 artırarak finansal ve teknik sağlamlığını bir kez daha dünyaya gösterdiğini söyledi. Okutur, “Türkiye elektrik sektöründeki kapasite artışının yüzde 95’i yenilenebilir kaynaklarıyla gerçekleşti. Böylece bu kaynakların toplam kapasitedeki payı yüzde 51,5’e yükseldi. Türkiye 2020’de yüzde 43’lük yenilenebilir enerji üretim payı ile dünyadaki pek çok gelişmiş ekonomiyi geçti ve bu doğrultuda çevre ve sürdürülebilirlik odaklı bir enerji yönetimi uyguladığını bir kez daha göstermiş oldu” dedi.

MW100 TÜRKİYE’NİN YÜZDE 83’Ü

Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçlerine göre yapılan ‘MW100, Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması’nda yer alan şirketlerin toplam kurulu gücü 79 bin 420 MWe’ye ulaşıyor. Bu kapasite, MW100 şirketler¬inin Türkiye’nin toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 83’ünü oluşturuyor.

HİDROELEKTRİK EN BÜYÜK KAYNAK

MW100 şirketlerinin kurulu güçlerinin kaynak bazında dağılımı incelendiğinde doğalgaz ile hidroelektriğin son yıllarda olduğu gibi önde olduğu görülüyor. Bu iki kaynaktan hidroelektrikte 26 bin 439 MWe, doğalgazda ise 23 bin 561 MWe kurulu üretim kapasitesi bulunuyor. Hidroelektrik ve doğalgazı, 19 bin 510 MWe’lik kurulu güçle kömür izliyor. MW100 şirketlerinin yerli kömürde 12 bin 241 MWe, ithal kömürde ise 7 bin 192 MWe’lik kurulu kapasiteleri bulunuyor. Son yıllarda büyük yatırım yapılan ve hızla büyüyen yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar ise 7 bin 417 MWe’lik kurulu kapasite ile kömürün arkasında yer alıyor.

BU YIL 9 YENİ ŞİRKET GİRDİ

MW100 listesine bu sene 9 yeni şirket dahil oldu. Yeni katılan şirketlerin tümü yenilenebilir enerji kaynaklarındaki güçlü portföyleriyle dikkat çekiyor. Yeni katılan şirketlerin yüzde 80’inin sadece yenilebilir enerji kaynaklarında yatırımları bulunuyor. 2020 yılında hidroelektrik santrallerine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Energo-Pro listeye 60. sıradan girdi.

TOPLAM KURULU GÜÇ YÜZDE 5 ARTTI

MW100 2021 raporuna göre Türkiye’nin elektrik üretimi kurulu gücü 2020 yılında salgın önlemlerine rağmen yaklaşık yüzde 5’lik artışla 96 bin megavat (MW) seviyesine dayandı. Yıllık elektrik tüketimi ise Nisan-Mayıs aylarındaki sert düşüşe rağmen toplamda 2019’a göre artış gösterdi ve 305 milyar kilovatsaati aştı. Jeotermal, güneş ve rüzgâr enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı, devlet teşvikleriyle artan kurulu güç kapasitenin de etkisiyle bir sene içinde yüzde 13’ten yüzde 15 seviyesine yükseldi. Rapora göre hidroelektrik santrallerin payı 2020 yılına kıyasla gerilerken, bu düşüşte özellikle Ekim-Aralık ayları arasında yaşanan kuraklık etkili oldu.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ DEVLERİ DOSYASI EKOVİTRİN MAYIS SAYISINDA!

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