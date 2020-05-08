TÜRKİYE TEK VÜCUT OLDU MİLLİ DAYANIŞMA İÇİN KENETLENDİ

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ’NDEN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’NA 15 MİLYON TL

95 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 61 İhracatçı Birliği ile kampanyaya 15 milyon TL’lik destek sağladı.

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesine “Türkiye’nin Sağlığı İçin ÜreTİM Seferberliği” kampanyası ile destek olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na desteğini açıkladı. 95 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu TİM, 61 İhracatçı Birliği ile kampanyaya 15 milyon TL’lik destek sağladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, şunları söyledi: “Yaşadığımız bu sıkıntılı günleri aşmak adına, Türk milleti olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Ülkemizin tüm kurumlarıyla birlikte yürüttüğü bu topyekûn mücadelede, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak biz de 61 ihracatçı birliğimizle görevimizin başındayız. ‘Bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz” sloganıyla, günlük 1 milyon tıbbi maske ve 100 bin litre dezenfektan üretmek için üretim seferberliği başlatmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı doğrultusunda 95 bin üyemizi temsilen 15 milyon TL’lik bağış yapacağımızı beyan ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi, ihracatın saha neferleri olarak ülkemiz adına üzerimize düşen ne varsa bir vazife olarak kabul edip icra etmeye devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte el birliği ile atlatacağız, Biz bize yeteriz Türkiyem.”

TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: “Bundan önce olduğu gibi, ihracatın saha neferleri olarak ülkemiz adına üzerimize düşen ne varsa bir vazife olarak kabul edip icra etmeye devam edeceğiz.”