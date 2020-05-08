Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin ARŞİV EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
97836
ALTIN
391.426
DOLAR
7.0914
STERLİN
8.8308
EURO
7.7019

PROF. DR. EROL ULUSOY: “COVID-19 SALGINI KARŞILIKSIZ ÇEK SAYISINDA PATLAMA YAPACAK”

İnfaz kanunu TBMM’de görüşülmeye başlandı. Prof. Dr. Erol Ulusoy, “Son genel seçimlerden beri kamuoyunu meşgul eden af, nihayet TBMM’de, mahkumların infaz sürelerinde değişiklik yaparak erken tahliye edilmelerine olanak sağlayacak şekilde, cezaların ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile TCK, CMK ve İnfaz Hakimliği kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olarak TBMM’de görüşülmeye başlandı” diye konuştu.

PROF. DR. EROL ULUSOY: “COVID-19 SALGINI KARŞILIKSIZ ÇEK SAYISINDA PATLAMA YAPACAK”

İnfaz kanunu TBMM’de görüşülmeye başlandı. Prof. Dr. Erol Ulusoy, “Son genel seçimlerden beri kamuoyunu meşgul eden af, nihayet TBMM’de, mahkumların infaz sürelerinde değişiklik yaparak erken tahliye edilmelerine olanak sağlayacak şekilde, cezaların ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile TCK, CMK ve İnfaz Hakimliği kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olarak TBMM’de görüşülmeye başlandı” diye konuştu.

08 Mayıs 2020 Cuma 15:05
2004 Okunma
PROF. DR. EROL ULUSOY: “COVID-19 SALGINI KARŞILIKSIZ ÇEK SAYISINDA PATLAMA YAPACAK”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Ulusoy, Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre sadece 2020 Şubat ayında 12 bin 893 adet çekin karşılıksız çıktığını söyledi. Prof. Dr. Erol Ulusoy, “Covid-19 salgını karşılıksız çek sayısında patlama yapacak. Gerek İçişleri Bakanlığı 16 Mart Genelgesi ile kapatılan işyerleri olsun, gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hükümleri kapsamına alınan 16 sektöre ait işyerleri olsun, keşide ettikleri çekleri ödeme güçlüğü içine düşecekleri, birçoğunun çeklerinin karşılıksız kalacağı ortada. 24 Mart 2020 de yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun ile 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek para cezasını ödememe suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durduruldu. Ancak TBMM’de görüşülen İnfaz Kanunu bile hapis cezalarının belirli bir kısmını yatmış olanlara kayıtsız şartsız tahliye olanağı getirirken, karşılıksız çekten hapis yatanlara her hangi bir infaz indiriminin getirilmemesi, büyük hayal kırıklığı yarattı. Üstelik tahliyelerinin üç aydan sonra devamı da şarta bağlandı” dedi.

“KAPANAN İŞYERLERİ HALA AÇILMADI”

Prof. Dr. Ulusoy, karşılıksız çek mağdurları için “Hem iş yerleri kapatılan, hem 33 Milyondan fazla bir sayıya ulaşan sokağa çıkma yasağına tabi olanların hem de mücbir sebep kapsamına alınan karşılıksız çek mağdurlarının, şehirlerarası yolculuğun da yasaklandığı bir ortamda ticari faaliyetlerine devam etmeleri ya mümkün olmayacak ya da çok güç olacak. Zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden esinlenen Anayasa md 38/8’deki, ‘Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz’ hükmünün dolanılması anlamına da gelen karşılıksız çek’e verilen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesinin hukuk sistemimizden tamamen kaldırılmasının tam zamanı. Bu sebeple TBBM’de siyasi partilerin vereceği bir önerge ile yıllardır tartışılan ve birçok esnafı mağdur etmiş olan Çek Kanunu 5’inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilirse, hiçbir şeyin çözümü olmayan çek’e hapis cezası kaldırılarak, koronalı karantina günlerinde büyük bir rahatlama sağlanacaktır. Ceza Kanunlarına göre mahkum olanların tahliyesiyle boşalan cezaevlerini, Çek Kanunu mağdurları ile doldurmayalım” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Reis: Herkes ihtiyacı kadar ürün almalı
Mehmet Reis: Herkes ihtiyacı kadar ürün almalı
KORONAVİRÜS DÜNYA DEVLERİNE BÜYÜK DARBE VURDU
KORONAVİRÜS DÜNYA DEVLERİNE BÜYÜK DARBE VURDU
BU BAŞARI ALKIŞLANIR: TÜRK GIDA MARKASI SUNTAT’IN ÜRÜNLERİ AVRUPA’DAKİ 35 BİN MARKETTE SATILIYOR
BU BAŞARI ALKIŞLANIR: TÜRK GIDA MARKASI SUNTAT’IN ÜRÜNLERİ AVRUPA’DAKİ 35 BİN MARKETTE SATILIYOR
İŞ DÜNYASINDA KRİZ DERİNLEŞİYOR
İŞ DÜNYASINDA KRİZ DERİNLEŞİYOR
'TBMM AÇILDIĞINDA TÜRKİYE’DE 200 BİN İŞGAL ASKERİ VARDI'
'TBMM AÇILDIĞINDA TÜRKİYE’DE 200 BİN İŞGAL ASKERİ VARDI'
'COVID-19, DİJİTAL DÖNÜŞÜM GERÇEĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI'
'COVID-19, DİJİTAL DÖNÜŞÜM GERÇEĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI'
'COVID-19 SALGINI BİREYİ YENİDEN TANIMLAYACAK'
'COVID-19 SALGINI BİREYİ YENİDEN TANIMLAYACAK'
KOSGEB BAŞKANI CEVAHİR UZKURT: “AMACIMIZ BU ZOR SÜREÇTE KOBİ’LERİ AYAKTA TUTABİLMEK”
KOSGEB BAŞKANI CEVAHİR UZKURT: “AMACIMIZ BU ZOR SÜREÇTE KOBİ’LERİ AYAKTA TUTABİLMEK”
'AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE AMANSIZ BİR MÜCADELE VAR'
'AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE AMANSIZ BİR MÜCADELE VAR'
SHELL TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI AHMET ERDEM: “TÜRKİYE, SHELL İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP”
SHELL TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI AHMET ERDEM: “TÜRKİYE, SHELL İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP”
TÜRKİYE TEK VÜCUT OLDU MİLLİ DAYANIŞMA İÇİN KENETLENDİ
TÜRKİYE TEK VÜCUT OLDU MİLLİ DAYANIŞMA İÇİN KENETLENDİ
Lojistik Dosyası: Otomotiv ve Yedek Parça Taşımacılığı
Lojistik Dosyası: Otomotiv ve Yedek Parça Taşımacılığı
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA, SAĞLIK ORDUMUZUN COVID-19 MÜCADELESİNİ ANLATTI
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA, SAĞLIK ORDUMUZUN COVID-19 MÜCADELESİNİ ANLATTI
THODEX KURUCU VE CEO’SU FARUK FATİH ÖZER: “PANDEMİ SÜRECİ KRİPTO PARANIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI”
THODEX KURUCU VE CEO’SU FARUK FATİH ÖZER: “PANDEMİ SÜRECİ KRİPTO PARANIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI”
Dr. Ömer Akgül yazdı: Korona günlerinde psikolojik varoluş
Dr. Ömer Akgül yazdı: Korona günlerinde psikolojik varoluş
Halkbank’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na 56 milyon TL destek
Halkbank’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na 56 milyon TL destek
Kuveyt Türk'ten ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyon TL bağış
Kuveyt Türk'ten ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyon TL bağış

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim