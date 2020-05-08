Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin ARŞİV EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
97836
ALTIN
391.426
DOLAR
7.0914
STERLİN
8.8308
EURO
7.7019

Lojistik Dosyası: Otomotiv ve Yedek Parça Taşımacılığı

Ekovitrin'in bu ayki lojistik dosya konusu; Otomotiv ve Yedek Parça Taşımacılığı... Sektörün önde gelen kuruluşları ve uzmanlarıyla otomotiv ve yedek parça taşımacılığı hakkında geniş bilgilere yer verdiğimiz dosya kapsamında; sunulan hizmetler ve lojistik seçenekleri nelerdir sizin için araştırdık. İşte 'Otomotiv ve Yedek Parça Taşımacılığı' dosyası...

Lojistik Dosyası: Otomotiv ve Yedek Parça Taşımacılığı

Ekovitrin'in bu ayki lojistik dosya konusu; Otomotiv ve Yedek Parça Taşımacılığı... Sektörün önde gelen kuruluşları ve uzmanlarıyla otomotiv ve yedek parça taşımacılığı hakkında geniş bilgilere yer verdiğimiz dosya kapsamında; sunulan hizmetler ve lojistik seçenekleri nelerdir sizin için araştırdık. İşte 'Otomotiv ve Yedek Parça Taşımacılığı' dosyası...

08 Mayıs 2020 Cuma 11:12
2007 Okunma
Lojistik Dosyası: Otomotiv ve Yedek Parça Taşımacılığı

Atilla Yıldıztekin: DEPOLARDA YENİ TEKNOLOJİLER KULLANIYORUZ

“Büyüyen depolarda, içerideki palet ve koli hareketinin hızlanması için, konveyörlerle çıkışa kadar taşıma yapılıyor. Yükleme alanlarında palet veya koli, hatta ürün barkoduna göre ayrıştırma yapan, farklı kapılara otomatik yönlendiren ayrıştırıcılar kullanılıyor.”

Emre Eldener: OTOMOTİV LOJİSTİĞİ CİDDİ BİR İŞ POTANSİYELİ KAYBINA UĞRADI

“Koronavirüs salgınıyla birlikte ihracatının yüzde 80’den fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren otomotiv sektöründe ciddi aksaklık ve kayıplar yaşanmaya başladı. Bu kayıplar ve düşüşler otomotiv lojistiğinde de etkisini gösterdi ve ciddi bir iş potansiyeli kaybına neden oldu.”

Gülşen Yeşildağ Yelkenkaya: COVID-19’UN OTOMOTİV SEKTÖRÜNE ETKİSİ

“Ne yazık ki tüm dünyada etkili olan Covid-19 virüsü, birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de sektör çalışanını ve üretimi gerçekleştiren sektörleri etkiledi. Salgının daha etkili olmaması için otomotiv sektöründe de üretime ara vermek durumunda kalındı”

ANT LOJİSTİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEREN EKER GÜVEN: “TÜRKİYE’NİN EN GENÇ FİLOSUNA SAHİBİZ”

Ana faaliyeti bitmiş otomotiv lojistiği olan ve bitmiş otoya dair lojistik zincirinin her adımında yer alan, yüzde 100 Türk sermayeli bir lojistik firması olan Ant Lojistik, ortalama 4,7 yaş ortalaması ile sektördeki en genç filoya sahip. Ant Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Ceren Eker Güven, otomotiv taşımacılığına yönelik sundukları hizmetleri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

HOPAPORT GENEL MÜDÜRÜ MERİÇ BURÇİN ÖZER: “2020 YILINDA HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ”

Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri AŞ (Hopaport) Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, Türkiye’nin ve bölgenin önemli limanları arasında yer alan Hopaport’un yaptığı yatırımlar ve yeni projeleriyle 2020 yılına damgasını vuracağını söyledi.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından 1973 yılında hizmete açılan Hopaport, Türkiye’nin özelleşen ilk limanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye’nin hem kara, hem hava, hem de deniz sınır kapısı olan tek limanı olan Hopaport, yatırımlarına ve hizmetlerine sürekli devam ediyor. Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, yaptıkları yatırımlar ve hedefleriyle ilgili Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

MARS LOGISTICS OTOMOTİV GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ABDÜLKADİR YANIK: “HİZMETLERİMİZİ MÜŞTERİYE ÖZEL EKİPLERLE YÖNETİYORUZ”

Mars Logistics Otomotiv Grubu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yanık, “Otomotiv sektöründe ciddi bir deneyime sahip olduğumuzdan ve sektörün hassasiyetini ve dinamiklerini çok iyi bildiğimizden hizmetlerimizi müşterilerimize özel ekiplerle yönetiyoruz” dedi.

SALGIN DÖNEMİNDE FRACHTBOX’IN TRAFİĞİ 8 KAT ARTTI

Lojistik ve gümrük firmalarının online pazarlamasını yapan internet portalı Frachtbox, salgın döneminde site trafiğinde 8 kat artış yaşadı. Frachtbox Kurucusu Mehmet Can, “Bu zorlu süreçte firmaların satış ve pazarlamasına destek oluyoruz. Lojistiğin en hızlı ve verimli şekilde yapılmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

Yükünüzü taşıtmanın en kolay yolu’ sloganıyla lojistik ve gümrük firmalarının online pazarlamasını yapan internet portalı Frachtbox, dünyayı ve Türkiye’yi sarsan Korona virüs (Covid-19) salgınında aralıksız hizmet vermeye devam etti. Türkiye’de ilk vakanın ortaya çıktığı tarihten itibaren hızlıca aksiyon alıp ‘Home From Work’ kampanyası ile evden çalışma sistemine hızlıca geçiş yaptıklarını belirten Frachtbox Kurucusu Mehmet Can, operasyonlarını sağlıklı bir şekilde yürüttüklerini ifade etti.

KARSAN’DAN SİLOPİ BELEDİYESİ’NE 10 ADET JEST+ ARAÇ TESLİMATI

Sahip olduğu ürün yelpazesiyle geleceği şekillendiren çözümler sunan yerli üretici Karsan, Türkiye’nin dört bir yanındaki kentlerin toplu taşımadaki çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Karsan, son olarak Şırnak Silopi Belediyesi bünyesinde hizmet vermek üzere 10 adet Jest+ araç teslimatı gerçekleştirdi.

"Lojistik Dosyası: Otomotiv ve Yedek Parça Taşımacılığı" Ekovitrin Mayıs sayısında!

Haberleri okumak için lütfen tıklayınız...

Son Güncelleme: 08.05.2020 11:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Reis: Herkes ihtiyacı kadar ürün almalı
Mehmet Reis: Herkes ihtiyacı kadar ürün almalı
KORONAVİRÜS DÜNYA DEVLERİNE BÜYÜK DARBE VURDU
KORONAVİRÜS DÜNYA DEVLERİNE BÜYÜK DARBE VURDU
BU BAŞARI ALKIŞLANIR: TÜRK GIDA MARKASI SUNTAT’IN ÜRÜNLERİ AVRUPA’DAKİ 35 BİN MARKETTE SATILIYOR
BU BAŞARI ALKIŞLANIR: TÜRK GIDA MARKASI SUNTAT’IN ÜRÜNLERİ AVRUPA’DAKİ 35 BİN MARKETTE SATILIYOR
İŞ DÜNYASINDA KRİZ DERİNLEŞİYOR
İŞ DÜNYASINDA KRİZ DERİNLEŞİYOR
'TBMM AÇILDIĞINDA TÜRKİYE’DE 200 BİN İŞGAL ASKERİ VARDI'
'TBMM AÇILDIĞINDA TÜRKİYE’DE 200 BİN İŞGAL ASKERİ VARDI'
'COVID-19, DİJİTAL DÖNÜŞÜM GERÇEĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI'
'COVID-19, DİJİTAL DÖNÜŞÜM GERÇEĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI'
PROF. DR. EROL ULUSOY: “COVID-19 SALGINI KARŞILIKSIZ ÇEK SAYISINDA PATLAMA YAPACAK”
PROF. DR. EROL ULUSOY: “COVID-19 SALGINI KARŞILIKSIZ ÇEK SAYISINDA PATLAMA YAPACAK”
'COVID-19 SALGINI BİREYİ YENİDEN TANIMLAYACAK'
'COVID-19 SALGINI BİREYİ YENİDEN TANIMLAYACAK'
KOSGEB BAŞKANI CEVAHİR UZKURT: “AMACIMIZ BU ZOR SÜREÇTE KOBİ’LERİ AYAKTA TUTABİLMEK”
KOSGEB BAŞKANI CEVAHİR UZKURT: “AMACIMIZ BU ZOR SÜREÇTE KOBİ’LERİ AYAKTA TUTABİLMEK”
'AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE AMANSIZ BİR MÜCADELE VAR'
'AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE AMANSIZ BİR MÜCADELE VAR'
SHELL TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI AHMET ERDEM: “TÜRKİYE, SHELL İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP”
SHELL TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI AHMET ERDEM: “TÜRKİYE, SHELL İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP”
TÜRKİYE TEK VÜCUT OLDU MİLLİ DAYANIŞMA İÇİN KENETLENDİ
TÜRKİYE TEK VÜCUT OLDU MİLLİ DAYANIŞMA İÇİN KENETLENDİ
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA, SAĞLIK ORDUMUZUN COVID-19 MÜCADELESİNİ ANLATTI
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA, SAĞLIK ORDUMUZUN COVID-19 MÜCADELESİNİ ANLATTI
THODEX KURUCU VE CEO’SU FARUK FATİH ÖZER: “PANDEMİ SÜRECİ KRİPTO PARANIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI”
THODEX KURUCU VE CEO’SU FARUK FATİH ÖZER: “PANDEMİ SÜRECİ KRİPTO PARANIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI”
Dr. Ömer Akgül yazdı: Korona günlerinde psikolojik varoluş
Dr. Ömer Akgül yazdı: Korona günlerinde psikolojik varoluş
Halkbank’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na 56 milyon TL destek
Halkbank’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na 56 milyon TL destek
Kuveyt Türk'ten ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyon TL bağış
Kuveyt Türk'ten ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyon TL bağış

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim