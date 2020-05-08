Lojistik Dosyası: Otomotiv ve Yedek Parça Taşımacılığı

Atilla Yıldıztekin: DEPOLARDA YENİ TEKNOLOJİLER KULLANIYORUZ

“Büyüyen depolarda, içerideki palet ve koli hareketinin hızlanması için, konveyörlerle çıkışa kadar taşıma yapılıyor. Yükleme alanlarında palet veya koli, hatta ürün barkoduna göre ayrıştırma yapan, farklı kapılara otomatik yönlendiren ayrıştırıcılar kullanılıyor.”

Emre Eldener: OTOMOTİV LOJİSTİĞİ CİDDİ BİR İŞ POTANSİYELİ KAYBINA UĞRADI

“Koronavirüs salgınıyla birlikte ihracatının yüzde 80’den fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren otomotiv sektöründe ciddi aksaklık ve kayıplar yaşanmaya başladı. Bu kayıplar ve düşüşler otomotiv lojistiğinde de etkisini gösterdi ve ciddi bir iş potansiyeli kaybına neden oldu.”

Gülşen Yeşildağ Yelkenkaya: COVID-19’UN OTOMOTİV SEKTÖRÜNE ETKİSİ

“Ne yazık ki tüm dünyada etkili olan Covid-19 virüsü, birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de sektör çalışanını ve üretimi gerçekleştiren sektörleri etkiledi. Salgının daha etkili olmaması için otomotiv sektöründe de üretime ara vermek durumunda kalındı”

ANT LOJİSTİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEREN EKER GÜVEN: “TÜRKİYE’NİN EN GENÇ FİLOSUNA SAHİBİZ”

Ana faaliyeti bitmiş otomotiv lojistiği olan ve bitmiş otoya dair lojistik zincirinin her adımında yer alan, yüzde 100 Türk sermayeli bir lojistik firması olan Ant Lojistik, ortalama 4,7 yaş ortalaması ile sektördeki en genç filoya sahip. Ant Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Ceren Eker Güven, otomotiv taşımacılığına yönelik sundukları hizmetleri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

HOPAPORT GENEL MÜDÜRÜ MERİÇ BURÇİN ÖZER: “2020 YILINDA HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ”

Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri AŞ (Hopaport) Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, Türkiye’nin ve bölgenin önemli limanları arasında yer alan Hopaport’un yaptığı yatırımlar ve yeni projeleriyle 2020 yılına damgasını vuracağını söyledi.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından 1973 yılında hizmete açılan Hopaport, Türkiye’nin özelleşen ilk limanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye’nin hem kara, hem hava, hem de deniz sınır kapısı olan tek limanı olan Hopaport, yatırımlarına ve hizmetlerine sürekli devam ediyor. Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, yaptıkları yatırımlar ve hedefleriyle ilgili Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

MARS LOGISTICS OTOMOTİV GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ABDÜLKADİR YANIK: “HİZMETLERİMİZİ MÜŞTERİYE ÖZEL EKİPLERLE YÖNETİYORUZ”

Mars Logistics Otomotiv Grubu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yanık, “Otomotiv sektöründe ciddi bir deneyime sahip olduğumuzdan ve sektörün hassasiyetini ve dinamiklerini çok iyi bildiğimizden hizmetlerimizi müşterilerimize özel ekiplerle yönetiyoruz” dedi.

SALGIN DÖNEMİNDE FRACHTBOX’IN TRAFİĞİ 8 KAT ARTTI

Lojistik ve gümrük firmalarının online pazarlamasını yapan internet portalı Frachtbox, salgın döneminde site trafiğinde 8 kat artış yaşadı. Frachtbox Kurucusu Mehmet Can, “Bu zorlu süreçte firmaların satış ve pazarlamasına destek oluyoruz. Lojistiğin en hızlı ve verimli şekilde yapılmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

Yükünüzü taşıtmanın en kolay yolu’ sloganıyla lojistik ve gümrük firmalarının online pazarlamasını yapan internet portalı Frachtbox, dünyayı ve Türkiye’yi sarsan Korona virüs (Covid-19) salgınında aralıksız hizmet vermeye devam etti. Türkiye’de ilk vakanın ortaya çıktığı tarihten itibaren hızlıca aksiyon alıp ‘Home From Work’ kampanyası ile evden çalışma sistemine hızlıca geçiş yaptıklarını belirten Frachtbox Kurucusu Mehmet Can, operasyonlarını sağlıklı bir şekilde yürüttüklerini ifade etti.

KARSAN’DAN SİLOPİ BELEDİYESİ’NE 10 ADET JEST+ ARAÇ TESLİMATI

Sahip olduğu ürün yelpazesiyle geleceği şekillendiren çözümler sunan yerli üretici Karsan, Türkiye’nin dört bir yanındaki kentlerin toplu taşımadaki çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Karsan, son olarak Şırnak Silopi Belediyesi bünyesinde hizmet vermek üzere 10 adet Jest+ araç teslimatı gerçekleştirdi.

"Lojistik Dosyası: Otomotiv ve Yedek Parça Taşımacılığı" Ekovitrin Mayıs sayısında!

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