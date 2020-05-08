KOSGEB BAŞKANI CEVAHİR UZKURT: “AMACIMIZ BU ZOR SÜREÇTE KOBİ’LERİ AYAKTA TUTABİLMEK”

RÖPORTAJ: SİNAN SAYGI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), koronavirüs salgınının KOBİ’lere olan olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli tedbirler aldı. Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek veren KOSGEB, Kredi Faiz Destek Programı’ndan faydalanan işletmelerin kredi geri ödemelerini 3 ay öteledi. Alacaklarını 3 ay erteleyen KOSGEB, projelerine ise 4 ay ek süre tanıdı. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, koronavirüs salgını sürecinde KOBİ’lere sağladıkları kolaylıkları Ekovitrin’e anlattı.

Türkiye olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni açıkladı. Bu süreçte KOSGEB nasıl bir rol üstleniyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomimize ve KOBİ’lerimize etkisini azaltmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın talimatları ile biz de KOSGEB olarak çeşitli tedbirler aldık. Amacımız, bu zor süreçte KOBİ’lerimizi ayakta tutabilmek. KOBİ’lere özellikle nakit akış yönetiminde destek olmayı ve finansman maliyetlerini en aza indirmeyi hedefledik.

Bu süreçte KOSGEB KOBİ’lere ne gibi destekler sağlıyor?

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde yeni tip Koronavirüs COVID-19’a karşı bu zorlu süreçte KOBİ’lere kalkan olacak koruma paketlerini açıklamıştı. Bu kapsamda; n KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek veriyoruz. n Kredi Faiz Destek Programından faydalanan işletmelerin kredi geri ödemelerini 3 ay öteledik. n KOSGEB alacaklarını 3 ay erteledik. KOSGEB projelerine 4 ay ek süre verdik.

İşletme başına 6 milyon TL’ye kadar verilen destekten kimler faydalanabiliyor?

KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programı kapsamında destek sağlanan ürün listemize yeni ürünler ilave ettik. Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkânlarla üreten işletmelerimiz, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programı’ndan faydalanabiliyor. KOBİ’lerimiz, salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanabilecekler. İşletmelerin bu ürünlerle ilgili hazırlayacakları projelerine, 6 milyon TL’ye kadar destek veriyoruz. Bu desteğin 4 milyon 200 bin TL’si geri ödemeli 1 milyon 800 bin liraya kadar olan kısmı ise geri ödemesiz olacak.

“KOBİ’LERİN KREDİ TAKSİTLERİNİ 3 AY ERTELEDİK”

KOSGEB destekli kredilerin ödemeleri 3 ay ertelenecek. Erteleme maliyetini KOSGEB üstlenecek. Konunun ayrıntıları hakkında neler söylemek istersiniz? KOSGEB’in kredi destek programından faydalanan ve bankalara ödemeleri devam eden 136 bin KOBİ’nin nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kredi taksitlerini 3 ay erteledik. Bu üç aylık ötelemeden dolayı KOBİ’lerimiz hiçbir maliyet üstlenmeyecek. Bu maliyetin tamamını KOSGEB olarak biz karşılıyoruz. Yaklaşık olarak 713 milyon TL’lik bir borcu ötelemiş oluyoruz. Bundan faydalanmak için KOBİ’lerimizin, bankalara veya KOSGEB müdürlüklerine herhangi bir müracaat yapmasına gerek yok. Borçlar otomatik olarak öteleniyor. Bu erteleme vade sonuna eklendi. Yani, mart, nisan mayıs aylarının taksitleri vade bitiminden sonraki üç aya ekleniyor. Taksitlerin çakışması söz konusu değil. Ayrıca, KOSGEB’ in geri ödemeli desteklerindeki geri ödemeler de üç ay süre ile ertelendi.

PROJESİ DEVAM EDEN İŞLETMELERİN DURUMU NEDİR? PROJE SÜRELERİNDE BİR DEĞİŞİKLİK YAPILACAK MI?

KOSGEB’in projeye dayalı desteklerindeki proje sürelerini de işletmelerimizin talep etmeleri halinde 4 ay uzatacağız. Ek süre verilirken yeni bir kurul kararı gerekmeyecek. Pandemi devam ettiği sürece KOBİ’lerimiz bu imkândan faydalanabilecek.