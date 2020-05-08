İŞ DÜNYASINDA KRİZ DERİNLEŞİYOR

ILO’nun “Covid-19 ve İş Dünyasına Etkileri” raporunda iş dünyasında giderek derinleşen krize dikkat çekiliyor: “Başlangıçta Asya’da olan üretimdeki aksamalar, şimdi dünya çapında tedarik zincirlerine yayıldı. Büyüklüğü ne olursa olsun tüm işletmeler, özellikle havacılık, turizm ve konaklama endüstrilerindekiler belirli sektörlerde gelir, iflaslar ve iş kayıpları ile ciddi düşüşler tehdidi altında ve ciddi zorluklarla karşı karşıya”

Çin’de başlayıp, bütün dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisinin yol açtığı ürkütücü sonuçları Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporunda açıklandı. ILO tarafından yayınlanan “Covid-19 İş Dünyasına Ekileri” raporunda, bugüne kadar 148 ülkede milyonlarca kişiye bulaşan ve yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olan Covid-19 pandemisinin dünya nüfusunun yüzde 40 ila yüzde 70’ini enfekte edeceği belirtildi. Raporda, “Covid-19 pandemisi dünya nüfusunun büyük bir bölümünde ölümlere sebebiyet verme potansiyeline sahip” denildi. Raporda, Covid-19’un yol açtığı krizin sadece mal ve hizmet üretim arzını değil, tüketim ve yatırım talebini de etkileyerek bütün dünyada “ekonomik ve iş gücü piyasası şokuna” dönüştüğü de belirtiliyor.

İŞTE RAPORUN AYRINTILARI

Kriz çoktan sadece arzı (mal ve hizmet üretimi) değil ama aynı zamanda talepi (tüketim ve yatırımı) etkileyerek ekonomik ve iş gücü piyasası şokuna dönüştü. Başlangıçta Asya’da olan üretimdeki aksamalar şimdi Dünya çapında tedarik zincirlerine yayıldı. Büyüklüğü ne olursa olsun tüm işletmeler, özellikle havacılık, turizm ve konaklama endüstrilerindekiler belirli sektörlerde gelir, iflaslar ve iş kayıpları ile ciddi düşüşler tehdidi altındadır ve ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Ticari faaliyetlerin sürdürülmesi özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için zorlaştı. Seyahat yasaklarını, sınır kapamaları ve karantina önlemlerini takiben çoğu işçiler çalışma yerlerini veya işlerini iş ortamı dışına taşıyamıyor. Bu özellikle gayri-resmi ve kayıtsız istihdam sağlayan çalışanların gelirlerinde domino efekti yarattı. Birçok ekonomideki tüketiciler mal ve hizmet satın alamıyor veya alma konusunda isteksizler. Mevcut belirsizlik ve korku ortamı göz önüne alındığında, işletmelerin yatırımları, mal alımlarını ve işçi alımını geciktirmesi muhtemel.

EKONOMİ BEKLENTİLERİ HIZLA KÖTÜLEŞİYOR

Güncellenmiş tahminler önemli ölçüde değişiklik gösterse de ve durumu büyük ölçüde hafife alıyor olsa da, bunların hepsi en azından 2020’nin ilk yarısında küresel ekonomi üzerinde önemli bir olumsuz etkiye işaret ediyor. Bu endişe verici rakamlar, küresel bir ekonomik durgunluğun artan işaretlerini gösteriyor. Covid-19’un işçiler ve ailelerinin doğrudan sağlık üzerindeki etkilerini sınırlamak ve küresel ekonomide dolaylı ekonomik düşüşü hafifletmek için ulusal ve küresel düzeyde, güçlü çok taraflı liderlikle hızlı ve eşgüdümlü poliçe yanıtlarına ihtiyaç var. Çalışanları ve ailelerini enfeksiyon riskinden korumak öncelik olmalı. Enfeksiyon veya azalan ekonomik faaliyet nedeniyle gelir kaybıyla karşı karşıya kalanları korumak için talep yönlü önlemler ekonomiyi canlandırmak için kritik öneme sahip. Gelir koruması, özellikle düşük gelirli ve zaten dezavantajlı işçi grupları arasında potansiyel enfeksiyonların keşfinde engelleyici faktörleri de azaltıyor. Ayrıca, güçlü ve evrensel sosyal koruma sistemleri yoluyla talep odaklı toparlanmayı güçlendirmek ve esneklik oluşturmak için daha derin kurumsal ve politika reformları gerekiyor. Bu sistemler krizler karşısında otomatik ekonomik ve sosyal dengeleyiciler olarak hareket edebilir. Bu aynı zamanda kurumlara ve hükümetlere olan güveni yeniden inşa etmeye yardımcı olacak. Hükümetler ve İşçi ve İşveren örgütleri arasındaki üçlü sosyal diyalog, toplum düzeyinden küresel düzeye sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve uygulamak için anahtar bir araç. Bunun için güçlü, bağımsız ve demokratik sosyal ortak organizasyonlar gerekiyor. Küresel Ekonomik Kriz ve diğer krizler, aşağı yönlü bir kısır döngü riskini ancak büyük ölçekli, eşgüdümlü ve belirleyici politika önlemleri ile önleyebileceğimizi gösterdi.

COVID-19 İŞ DÜNYASINI NASIL ETKİLEYECEK?

Covid-19’un işgücü piyasası sonuçları üzerinde geniş kapsamlı etkileri olacak. İşçilerin ve ailelerinin sağlığıyla ilgili acil endişelerin ötesinde, virüs ve müteakip ekonomik şoklar iş dünyasını üç temel boyutta etkileyecek:

1- İşlerin miktarı (hem işsizlik hem de eksik istihdam)

2- İşin kalitesi (Ücretler ve sosyal korumaya erişim) 3- Olumsuz işgücü piyasası sonuçlarına karşı daha savunmasız olan belirli gruplar üzerindeki etkiler.

KÜRESEL İŞSİZLİK VE EKSİK İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İlk ILO tahminleri virüsün başlangıcından beri işsizlik ve eksik istihdamda önemli bir artışa işaret ediyor. COVID-19’un küresel GSYİH büyümesi üzerindeki etkisine ilişkin farklı senaryolara dayanarak ILO tahminleri küresel işsizlikte 5,3 milyon (düşük senaryo) ile 24,7 milyon (yüksek senaryo) arasında bir artış olduğunu gösteriyor. “Orta” senaryo 13 milyonluk (yüksek gelirli ülkelerde 7.4 milyon) artış olduğunu gösteriyor. Bu tahminler oldukça belirsiz olmasına rağmen, tüm rakamlar küresel işsizlikte önemli bir artışa işaret ediyor. Karşılaştırmak gerekirse, 2008-2009 küresel mali krizi işsizliği 22 milyon artırdı.

İŞSİZLİĞİN BÜYÜK ÖLÇÜDE ARTMASI BEKLENİYOR

Daha önceki krizlerde görüldüğü gibi, işgücü talebindeki şokun ücretler ve çalışma saatlerinde önemli ölçüde aşağı yönlü düzeltmelere dönüşmesi muhtemel. Serbest meslek genellikle ekonomik gerilemelere tepki vermese de, genellikle kayıt dışı ekonomide hayatta kalmak veya geliri korumak için “varsayılan” bir seçenek olarak hareket eder. Bu nedenle kayıt dışı istihdam krizler sırasında artma eğiliminde. Ancak, insanların ve malların hareketine ilişkin mevcut sınırlamalar bu tür başa çıkma yöntemlerini kısıtlayabilir. Ekonomik aktivitedeki düşüş ve insanların hareketleri üzerindeki kısıtlamalar hem üretimi hem de hizmetleri etkiliyor. En son veriler, Çin’deki sanayi işletmelerinin toplam katma değerinin 2020’nin ilk iki ayında yüzde 13,5 oranında azaldığını gösteriyor. Küresel ve bölgesel tedarik zincirleri bozuldu. Hizmetler sektörü, turizm, seyahat ve perakende özellikle savunmasız halde. Dünya Ticaret ve Turizm Konseyi tarafından yapılan ilk değerlendirme, 2020’de uluslararası gelişlerde yüzde 25’e varan bir düşüş öngörüyor ve bu da milyonlarca mesleği riske atacak. İşgücü arzı, karantina önlemleri ve ekonomik faaliyetteki düşüş nedeniyle azalıyor. Bu noktada, bir ön tahmin (10 Mart’a kadar), enfekte olmuş işçilerin zaten yaklaşık 30.000 iş ayını kaybettiğini ve bunun sonucunda da (korunmasız işçiler için) gelir kaybını ortaya koyuyor. İstihdam etkileri çalışanlar için büyük gelir kayıpları anlamına geliyor. İşgücü gelirindeki toplam kayıpların 860 ile 3.440 milyar USD arasında olması bekleniyor. İşgücü gelirindeki kayıp, daha düşük mal ve hizmet tüketimine dönüşecek ve bu da işletmelerin sürekliliğine zarar veren ve ekonomilerin esnek olmasını sağlayan bir unsur. ÇALIŞMA YOKSULLUĞU DA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTACAK İktisadi faaliyetteki düşüşten kaynaklanan gelirler üzerindeki baskı, yoksulluk sınırına yakın ya da altındaki çalışanları çok ağır şekilde etkileyecek. Yukarıdaki işsizlik tahminleri için kullanılan virüsün büyüme üzerindeki etkileri, dünya çapında çalışma yoksulluğunun başlangıçta tahmin edilenden 8,8 milyon daha fazla olduğunu gösteriyor (yani COVID-19 öncesi tahmin edilen 14 milyon düşüşe kıyasla, 2020’de 5,2 milyon çalışan yoksul genel bir düşüş). Orta ve yüksek senaryolar altında, 2020 için COVID-19 öncesi tahmininden daha önce çalışan yoksullukta 20.1 milyon ila 35.0 milyon daha fazla insan olacak.

KİMLER ÖZELLİKLE SAVUNMASIZ?

Salgın hastalıkların ve ekonomik krizlerin, nüfusun belirli kesimleri üzerinde orantısız bir etkisi olabilir ve bu da hali hazırda kötüleşen eşitsizliği tetikleyebilir. Geçmiş deneyime ve COVID-19 salgını hakkındaki mevcut bilgilere ve önceki krizlerden elde edilen bilgilere dayanarak, bir dizi grubu tanımlayabiliriz: n Altta yatan sağlık koşulları ve yaşlılar, ciddi sağlık sorunları geliştirme riski altında. n Halihazırda daha yüksek işsizlik ve eksik istihdam oranları ile karşı karşıya olan gençler, küresel mali kriz sırasında görüldüğü gibi, düşen işgücü talebine karşı daha savunmasız. Yaşlı işçiler de ekonomik açıklardan muzdarip olabilirler. MERS patlak verdikten sonra yaşlı işçilerin, daha yüksek işsizlik ve eksik istihdam oranlarının yanı sıra çalışma saatlerinin azalması konusunda asal yaştaki bireylere göre daha yüksek olduğu bulundu.

Kadınlar daha fazla etkilenen sektörlerde (hizmet sektörü gibi) veya pandemiyle (örn. Hemşireler) başa çıkmanın ön saflarında yer alan mesleklerde çalışanlar aşırı etkilenecek. ILO, istihdam edilen kadınların yüzde 58,6’sının erkeklerin yüzde 45,4’üne kıyasla dünya genelinde hizmet sektöründe çalıştığını tahmin ediyor. Kadınların sosyal korumaya daha az erişimi var. Okulların veya bakım sistemlerinin kapatılması durumunda bakım ekonomisinde orantısız bir yük taşıyacak.

En korunmasız çalışanların, ücretli veya hastalık izinlerine erişimi olmadığı için virüsten orantısız bir şekilde etkilenmesi muhtemel. Geleneksel sosyal koruma mekanizmaları ve diğer gelir düzeltme şekilleri ile daha az korunuyorlar.

Göçmen işçiler COVID-19 krizinin etkilerine karşı özellikle savunmasız. Bu durum hem hedef ülkelerdeki iş yerlerine erişme hem de ailelerine dönme yeteneklerini kısıtlayacak.

COVID-19’UN İŞ DÜNYASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ AZALTACAK ANAHTAR POLİTİKALAR NELER?

Kriz zamanlarında, Uluslararası Çalışma Standartları, sürekli ve adil bir iyileşme sağlamada iyi çalışmanın önemli rolüne odaklanan kilit politika yanıtları için güçlü bir temel sağlar. Hükümet temsilcileri, işçi ve işveren örgütleri tarafından kabul edilen bu standartlar, hem talebi teşvik eden hem de çalışanları ve işletmeleri koruyan politika kaldıraçlarını tetikleyerek büyüme ve kalkınmaya insan merkezli bir yaklaşım sunuyor. Politikada karar vericiler iki acil hedefe odaklanmalı: Sağlığı koruma önlemleri ve hem talep, hem de arz tarafında ekonomik destek. n İlk olarak, işçiler, işverenler ve aileleri COVID-19’un sağlık risklerinden korunmalı. İşyerinde ve topluluklar genelinde koruyucu önlemler getirilmeli ve güçlendirilmeli. Bu da büyük çapta kamu desteği ve yatırım gerektiriyor. n İkinci olarak, istihdam ve gelir desteği sağlamak ve ekonomi ile işgücü talebini teşvik etmek için zamanında, büyük ölçekli ve koordineli poliçe çabaları gösterilmeli. Bu önlemler sadece işletmeleri ve çalışanları acil istihdam ve gelir kayıplarına karşı desteklemekle kalmaz, aynı zamanda bir tedarik şokları zincirinin (örneğin işçilerin verimlilik kapasitelerindeki kayıplar) ve talep şoklarının (örneğin, çalışanlar ve aileleri arasındaki tüketimin bastırılması) önlenmesine ve uzun süreli ekonomik durgunluğa yardımcı olur. Güçlü ve sürdürülebilir etkiler yaratmak için tüm poliçe alanlarında pro-aktif, büyük ölçekli ve entegre önlemler gerekiyor. Kriz hızla geliştiği için, tüm müdahalelerin doğrudan ve dolaylı etkilerinin dikkatle izlenmesi, poliçe tepkilerinin olmasını ve ilgili kalmasını sağlamak için çok önemli. Güven ve diyalog yoluyla güvenirlik oluşturmak, politika önlemlerini etkili kılmak için çok önemli. Özellikle sosyal gerginliğin artması ve kurumlara duyulan güven eksikliği, sosyal diyalog mekanizmalarına saygı gösterilmesi ve mekanizmalara güvenilmesi, işverenlerin ve işçilerin hükümetlerle ortak eyleme olan bağlılıklarını oluşturmak için güçlü bir temel oluşturmakta. İşletme düzeyinde sosyal diyalog da çok önemli.

Sosyal mesafe dahilinde, iş güvenliği ve sağlık önlemlerini geliştirerek, koruyucu ekipman sağlanması (özellikle sağlık ve müttefik işçiler, gönüllüler ve insanlarla sürekli temas halinde olan diğer kişiler için), hijyen prosedürleri ve çalışma organizasyonu (bilgi ve bilinçlendirme kampanyaları ile desteklenir) ve sosyal medya dahil olmak üzere örneğin İSG komitelerini kullanarak işverenler ve çalışanlar ile temsilcileri arasındaki diyalog sağlamak.

Uzaktan çalışma gibi uygun esnek çalışma düzenlemelerini teşvik etmek. n COVID-19 ile ilgili ayrımcılığı ve dışlanmayı önlemek. n işçiler ve aileleri, özellikle sigortasız olanlar dahil herkes için toplu olarak finanse edilen sağlık hizmetlerine evrensel erişimi geliştirmek. n Çocuklar, yaşlılar veya diğer aile bireyleri için hasta, karantinaya alınan veya bakım verenlerin gelir güvenliğini sağlamak için toplu olarak finanse edilen ücretli hastalık iznine, hastalık ödeneklerine ve ebeveyn / bakım iznine erişimi genişletmek. Ekonomik faaliyeti istikrara kavuşturmak için ekonomi ve istihdam poliçeleri ile ekonomi ve işgücü talebi canlandırılmalı. Düşük gelir kazananlar ve mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için aktif maliye poliçeleri, özellikle hedefli transferler, dahil olmak üzere sosyal koruma önlemleri ve işsizlik ödeneği gibi otomatik dengeleyiciler, kamu yatırımı ve vergi indirimi ile birlikte ele alınmalı.

Akomodatif para politikası (faiz indirimi, rezerv gevşemesi, hedeflenen likidite karşılıkları) n Özellikle MSME’ler olmak üzere işletmeleri korumak için belirli sektörlere yönelik borç verme ve finansal destek. Sağlık sistemlerine yatırım yapmak, COVID-19’a karşı direnç oluşturmak için çok önemli, aynı zamanda yeni istihdamlar yaratma fırsatı da sunuyor. Dolaylı yollardan (fabrika kapanmaları, tedarik zincirlerinde aksamalar, seyahat yasakları, kamu olaylarının iptali, vb.) olumsuz etkilenen işletmeler ve çalışanlar için istihdamı ve gelirleri korumak.

Kayıt dışı, geçici, mevsimlik ve göçmen işçiler ve serbest meslek sahipleri de dahil olmak üzere, işçiler için mevcut programlar veya geçici ödemeler yoluyla sosyal koruma. (örneğin, işsizlik maaşı, sosyal yardım ve kamu istihdam programlarına erişim yoluyla) n Kısa süreli iş düzenlemeleri, kısmi işsizlik ödenekleri ve işletmeler için ücret sübvansiyonları gibi zamana bağlı diğer destek dahil olmak üzere, işte koruma planları ve sosyal güvenlik katkı paylarından bordro vergisi , muafiyetlerinde geçici kesintiler. Ücretli izinlerin ve mevcut hakların işçilere uzatılması ve eğitim izni, hibeler ve ilgili programlar.

Özellikle MSME’ler ve serbest meslek sahiplerinin iş sürekliliğini desteklemek için zamana bağlı mali vergi indirimi ve gelir düzeltme önlemleri. (örneğin, likidite kısıtlamalarının üstesinden gelmek için sübvansiyonlar, kredi arabuluculuğu, yeniden finansman)

ÜLKELER NASIL KARŞILIK VERİYORLAR?

COVID-19 salgınının ilk aşamasında, birkaç ülke, hastalığın yayılmasıyla mücadele etmek için belirleyici tedbirler uygularken, ekonomi ve işgücü piyasası üzerindeki üç politik ayağı üzerindeki zararlı etkisini iyileştirdi. İşyerindeki işçileri koruyarak, ekonomiyi ve işgücü talebini teşvik ederek, istihdamı ve geliri destekleyerek.

İŞÇİLERİ İŞ YERİNDE KORUMA

Uzaktan çalışma ve aşamalı saatler: birçok ülkede ulusal veya işyeri düzeyinde tanıtılmaktadır. Uzaktan çalışmayı teşvik etmek için İtalya ve Japonya’da finansal destek ve daha basit prosedürler kullanıldı. Ücretli hastalık izni hükümleri: Pek çok ülkede, iyi durumda olmayan veya karantinaya alınan işçilere sunuluyor. Çin’de hükümet, karantina veya hastalık nedeniyle çalışamayan işçilere maaş ödemelerinin yapılması talimatını verdi. İrlanda, Singapur ve Güney Kore serbest meslek sahipleri için hasta maaşı / izinlerini sunarken, Birleşik Krallık’ta dördüncü yerine ilk günden itibaren ödenecek uygun tanı konmuş veya kendi kendini tecrit eden bireyler için yasal hastalık maaşı sağlanacak. İşyeri sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemleri: İşverenlerin ve işçilerin endişelerine yanıtlar hakkında danışma hatları, özel web siteleri ve bilgi materyallerinin yayılması yoluyla sağlanıyor. Japonya İş Federasyonu (Keidanren) üye şirketlere COVID-19’un yayılmasına karşı işyeri önlemleri hakkında bir anket sunarken, Japon Sendikalar Konfederasyonu (JTUC-RENGO) özel yardım hatları oluşturdu. Ayrımcılığın ve dışlanmanın önlenmesi:Damgalama, ayrımcılık ve dışlanma birçok ülkede farklı şekillerde ele alınıyor. Sağlık çalışanlarının COVID-19 ile ilgili taciz bildirdiği Japonya’da, Adalet Bakanlığı zorbalık ve tacizle ilgili yardım hatlarına bağlantılar içeren bir web sayfası oluşturdu. Diğer önlemler:Diğer koruyucu önlemler arasında okulların ve fidanlıkların kapalı olduğu hemen hemen tüm ülkelerde çalışan ebeveynler için çocuk bakımı desteği bulunuyor. Japonya’da JTUC-RENGO, okul kapanması nedeniyle çalışan ebeveynleri desteklemek için okul sonrası çocuk bakım merkezlerine erişimi kolaylaştırırken, çalışanlarının çocuk bakıcıları kiralaması gereken işletmeler için destek duyuruldu. İtalya’da, anaokulu kapanışları sırasında izne alternatif olarak bu amaçla kuponlar veriliyor. Almanya’nın bazı bölgelerinde, özel çocuk bakımı hizmeti sunan insanlar için hükümet tarafından kaynaklar sunuluyor.

EKONOMİNİN VE İŞ GÜCÜ TALEBİNİN TEŞVİK EDİLMESİ

Aktif maliye poliçesi ve uyumlu para poliçesi: Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD’deki merkez bankaları faiz oranlarını düşürdü. Güney Kore hükümeti 2020 yılında 20 trilyon KRW bütçeli özel bir Destek Paketi açıkladı. İtalya, sosyal güvenlik katkıları için vergi indirimleri ve feragatnamelerin yanı sıra ipoteklerin geri ödenmesi için son tarihlerin uzatılmasını da başlattı. Sağlık sektörü de dahil olmak üzere belirli sektörlere borç verme ve finansal destek: Birçok ülkede belirli sektörlere finansal destek açıklandı. Çin’de hükümet, maskeler ve sağlıkla ilgili diğer ürünler için 300 milyar yuan sübvansiyonlu kredi tesisi kurdu. İngiltere’de, 5 milyar Sterlin Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) tahsis edilirken, İrlanda’da hükümet Sağlık Hizmetleri Yöneticisi için 435 milyon Euro ayırdı. Güney Kore’de turizm ve kötü etkilenen diğer sektörler, artan sübvansiyonlar ve daha uzun destek dönemleri için tanımlandı. Fransa ve Almanya, etkilenen tüm sektörleri desteklemek için geniş bir yaklaşım açıkladı. Almanya, işletmelere “sınırsız” destek verdiğini açıkladı.

İSTİHDAM VE GELİRLERİN DESTEKLENMESİ

İş azaltma ve tazminat düzenlemeleri: Fransa, Almanya (Kurzarbeit-Kısa dönem çalışma), İtalya ve Hollanda’da işçileri çalışmayan saatleri telafi eden çalışma süresi / kısmi işsizlik ödeneklerindeki ücret indirimleri genişletiliyor veya basitleştiriliyor. İstihdamın korunması başka yollarla da garanti altına alınıyor ve teşvik ediliyor. Çin’de hükümet, göçmen işçilerin sözleşmelerinin hastalık veya kontrol altına alma tedbirlerinde feshedilmediğinden emin olmak için bir bildirim yayınladı. İşsizlik ödenekleri birçok ülkede genişletildi. Filipinler’de Sosyal Güvenlik Programı (SSS), olası işten çıkarmalar veya iş kapanışlarının ardından işlerini kaybetmesi öngörülen yaklaşık 30.000 ila 60.000 işçiye işsizlik yardımı ödemeye hazırlanıyor. Sosyal destek yardımları veya diğer nakit transferleri, bazı ülkelerde gelir güvenliğini artırmak ve toplam talebi canlandırmak için kullanılıyor. Çin’in Hong Kong şehrinde, yetişkin sakinler ekonomiyi % 1 artırması beklenen bir defalık 1,280 dolarlık nakit transferi alacaklar. Mali / Vergi indirimi (işletmeler dahil): Bazı ülkelerde finansal destek ve vergi indirimi uygulanmaktadır. İngiltere, KOBİ’lere kredi ve kredili mevduatta kredi değerinin yüzde 80’i için bir garanti sistemi getirdi ve yerel yönetimlerin küçük işletmeleri desteklemesi için 2,2 milyar Sterlin tutarında ek fon sağlayacak. Güney Kore’de yılda 60 milyon KRW veya daha az kazanç elde eden işletmeler için KDV kesintileri ve küçük tüccarlar ve KOBİ’ler için özel mali desteğin genişletildiği açıklandı. Fransa’da vergi indirimi önlemleri, tüm şirketlerin Mart 2020’de ödenmesi gereken katkıların ve vergilerin “gerekçe, formaliteler veya cezalar olmaksızın” ertelenmesine izin verir. Etkilenen veya zor durumdaki şirketler, en aşırı sosyal veya vergi taksitlerinin ertelenmesinden ve hatta vergi indirimlerinden de yararlanabilir. Bu önlemler kuşkusuz salgının kontrol altına alınmasına, ürettiği acil durum ihtiyaçlarına cevap vermeye ve kademeli bir iyileşmeye giden yolu açmaya yardımcı olsa da, daha fazlasının yapılması gerektiği açık. Mevcut COVID-19 krizi bağlamında çok geç tepki veren ülkelerin geçmiş krizleri ve deneyimleri, hazırlıklı olmanın ve erken eylemin kritik olduğunu gösteriyor.