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EKOVİTRİN MAYIS SAYISI YİNE DOPDOLU

Ekovitrin Mayıs sayısı çıktı! Peki bu ay Ekovitrin'de neler var? Gelin hep beraber bakalım...

EKOVİTRİN MAYIS SAYISI YİNE DOPDOLU

Ekovitrin Mayıs sayısı çıktı! Peki bu ay Ekovitrin'de neler var? Gelin hep beraber bakalım...

08 Mayıs 2020 Cuma 23:42
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EKOVİTRİN MAYIS SAYISI YİNE DOPDOLU

“GÜÇLÜ OLAN BİZİZ”

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA SAĞLIK ORDUMUZUN KORONAVİRÜSE KARŞI VERDİĞİ AMANSIZ MÜCADELEYİ EKOVİTRİN’E YAZDIĞI “GÜÇLÜ OAN BİZİZ” BAŞLIKLI MAKALEDE ANLATTI.

BU BAŞARI ALKIŞLANIR

EKOVİTRİN, ALMANYA’DAKİ TÜRK GIDA DEVİ SUNTAT’IN BAŞARISINI MAYIS SAYISINDA KAPAK KONUSU YAPTI. TÜRKİYE’DE ÜRETİP 50 ÜLKEYE İHRACAT YAPAN SUNTAT’IN ÜRÜNLERİ SADECE AVRUPA’DA 35 BİN MARKETTE SATILIYOR. MARKANIN 2,5 YILDA ELDE ETTİĞİ BÜYÜK BAŞARIYI SUNTAT GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA BAKLAN İLE KONUŞTUK.

 “SİLAHI OLAN DEĞİL, GIDASI OLAN ÜLKELER DAHA GÜÇLÜ OLACAK”

BAKLİYAT SEKTÖRÜNÜN DUAYEN İSMİ REİS GIDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET REİS, EKOVİTRİN’E VERDİĞİ ÖZEL RÖPORTAJDA “GIDA GÜVENCESİNE SAHİP OLAN BAĞIMSIZLIĞINA DA SAHİP OLUR” DEDİ.

“AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE AMANSIZ BİR MÜCADELE VAR”

EKOVİTRİN MAYIS SAYISINDA YER ALAN BİR BAŞKA ÖZEL RÖPORTAJDA İSE TÜRKİYE PETROLLERİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ AHMET MERT YILMAZ, SEKTÖRÜN YAŞADIĞI SORUNLARI ANLATIYOR. YILMAZ, “AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE AMANSIZ BİR MÜCADELE VAR” DİYOR. 

 ÖZEL DOSYA / BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 7 MAAŞINI VEREREK BAŞLATTIĞI “BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM” KAMPANYASI MİLLİ DAYANIŞMA RUHUNUN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ. TÜRKİYE TEK VÜCUT OLUP, KAMPANYA İÇİN KENETLENDİ.  MİLLET-DEVLET DAYANIŞMASI ÖZEL BİR DOSYA OLARAK EKOVİTRİN MAYIS SAYISINDA ELE ALINIYOR. İŞTE DOSYADAN ARINTILAR…

*KOSGEB BAŞKANI CEVAHİR UZKURT: “AMACIMIZ BU ZOR SÜREÇTE KOBİ’LEİ AYAKTA TUTABİLMEK”

*TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ OSMAN AKYÜZ: “MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’NA DESTEK VERİYORUZ”

ARAŞTIRMA / HABER

EKOVİTRİN, MAYIS SAYISINDA İKİ ÖNEMLİ ARAŞTIRMA HABER DE YER ALIYOR. “KORONAVİRÜS DÜNYA DEVLERİNE BÜYÜK DARBE VURDU” BAŞLIĞI İLE VERİLEN ARAŞTIRMADA, COVID-19 SALGININ DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİNİN YATIRIM PLANLARINI ALTÜST ETTİĞİ VURGULANIYOR. BİR DİĞER ARAŞTIRMA İSE  ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) RAPORUYLA İLGİLİ. ILO UYARDI: “KÜRESEL İŞ DÜNYASINDA KRİZ DERİNLEŞİYOR.”

EKOVİTRİN MAYIS SAYISI DOPDOLU İÇERİĞİYLE  MİGROS, CARREFOUR VE TÜM SEÇKİN BAYİLERDE… ONLINE SATIŞLA DÜNYA STORE VE TÜRKCELL DERGİLİK DİJİTAL PLATFORMUNDA…

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