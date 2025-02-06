Franchise İstanbul Expo, bu yıl 2’nci kez düzenlenerek ulusal ve uluslararası yatırımcıları bir araya getirdi. Fuarda, birçok firma bayilik sistemlerini tanıttı. Maydonoz Döner de fuarın dikkat çeken katılımcılarından biri oldu. Maydonoz Döner ve My Fried Chicken Franchise’den sorumlu Genel Müdür Cuma Dağlı, markalarının hızla büyüdüğünü ve 2025 yılı sonuna kadar 575 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Türkiye genelinde ve yurtdışında genişleme planları yapan şirket, bu büyüme stratejisini franchise sistemiyle gerçekleştirmeyi amaçlıyor.



2025 yılında hedef 575 şube

Şirketin 2018 yılında kurulduğunu ve o tarihten bu yana önemli başarılara imza attığını belirten Dağlı, ‘‘Maydonoz Döner şu anda 5 ülkede faaliyet gösteriyor. Şu anda toplam 368 şubemiz var. Yaklaşık olarak 2 ay sonra 33 şubemiz daha açılacak, 8 ülkeye de yayılmış olacağız. 2025 yılında Türkiye’de 500 şubeye yurt dışında ise 75 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı.



‘‘Franchise yatırımının geriye dönüş süresi 12-13 ay’’

Şirketlerinin franchise bedeli ve yatırımın geri dönüş süresine ilişkin de açıklamalarda bulunan Cuma Dağlı, ‘‘Yatırım yapacak herkesi franchise fuarına davet ediyorum. Yatırım düşünenler önce bizi dinlesinler sonra bayilerimizden de bilgi alsınlar. Yüz kişiden 98’i markamızdan memnun. Maydonoz Döner’in yatırım maliyeti her şey dahil 5,5-6 milyon TL. Yatırımın geriye dönüş süresi 12-13 ay. Bu oran çok değerli. Sistem içerisinde 12-13 şubesi olan yatırımcılarımız var’’ şeklinde konuştu.



Yeni markalarının da hızla büyüme gösterdiğine dikkat çeken Dağlı, ‘‘İkinci bir markamız da My Fried Chicken. 6 Aylık markamız 35 şubeye ulaştı. Mevcuttaki bayilerimizin memnuniyeti nedeniyle yeni markamıza da talep oldukça yüksek. Yatırım yapmak isteyen, ‘paramı nerede değerlendirebilirim’ diye düşünen yatırımcıları franchise sistemine davet ediyorum’’ dedi.



‘‘2024 yılında yüzde 58 büyüme gösterdik’’

Döner sektörünün 2024 yılında büyüme gösterdiğini de dile getiren Dağlı, ‘‘Döner sektörü için 2024 yılı keyifli geçti. Döner sektöründe pazar yüzde 22 büyüme gösterdi. Bayilik sistemi gösteren markaların şube sayıları arttı. Biz bu yıl yüzde 58 büyüme gösterdik. 2025 yılında da hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız’’ diye konuştu.