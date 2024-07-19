TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler sürüyor. MASAK, sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri ve bunlarla ilişkili ticari yapılara yönelik araştırma raporunu yayımladı. Rapora göre, "hayvanseverlik' adı altında kurulan bazı STK'lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri olmak üzere finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektörün 4 ayağı bulunuyor. Rapor kapsamında 7 binden fazla kişi ve bin 500'den fazla firmanın para trafiği denetlendi.

Bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin pek çoğunun STK'larla üyelik ve yöneticilik ilişkisi içerisinde olduğu MASAK Raporu’nda belirtildi.

Bağışlar hayvanlara değil şirketlere akıyor

Sokak hayvanlarına yönelik etkinlik gerçekleştiren derneklere gelen bağışlar, sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlere akıyor. Rapora göre, 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan hayvansever STK'ların güdümünde faaliyet gösteriyor.

Raporda en çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-2024 yıllarında giren para miktarının tam 205 milyon lira olduğu belirtilirken toplanan paraların büyük kısmının “mama” yerine şahsi hesaplara gittiği kaydedildi. Ayrıca raporda 11 dernek gözetiminde yürütülen tahkikatta 67 milyon liradan fazla suç geliri saptandı.