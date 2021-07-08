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Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu bin 200 dolardan satıyor

Güncel 08.07.2021, 11:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu bin 200 dolardan satıyor
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Bursa'da bir müteşebbis, Japonya'dan getirip masaj yaparak beslediği sığırların kilosunu 10 bin liradan satıyor.