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Martıların rüzgarla dansı görüntülendi

Güncel 28.01.2021, 12:10
Martıların rüzgarla dansı görüntülendi
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İstanbul’da rüzgarla dans eden martıların oluşturduğu manzara görsel şölen sundu.