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Mart ayında atlı kızak keyfi

Güncel 22.03.2022, 13:06
Mart ayında atlı kızak keyfi
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Ardahan'da 35 santimetre buzla kaplı Çıldır Gölü, mart ayının son günlerinde ziyaretçilerine kışı aratmayan güzellik sunuyor.