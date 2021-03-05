YAŞLILARA YARDIM ELİNİ UZATTI HOLLANDA’DA BAŞARIYI YAKALADI

Hollanda’ya 14 yaşındayken ailesiyle birlikte gelen Hatice Bayar, yaşlıların bakımı konusunda sektörde bir eksiklik görerek bu alanda hizmet vermek için kolları sıvadı. Yeni Mimoza Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin ilk şubesini Hollanda’nın Arnhem şehrinde açan Hatice Bayar, yaşlılara bakım hizmeti vermeye başladı. Sektörde başarılı olunca, 2019’da Ankara’nın Çankaya ilçesinde Yeni Mimoza Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin şubesini açarak Türkiye’deki yaşlılara şifa dağıtmaya başladı.

Hatice Bayar’ın sahibi olduğu Mimoza Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezleri, sağlık ve bakım sektöründe toplam 100 yatak kapasitesiyle faaliyet sürdürüyor. Merkezlerde yaşlılara yönelik hemşire, doktor, fizik tedavi, yatağa bağımlı yaşlı bakımı ve alzheimer bakım hizmetleri veriliyor.

Firma ayrıca yaşlılara evde bakım hizmetleri de sunuyor. Sadece Ankara değil, Türkiye sınırları içinde yurtdışından gelenlere de geçici sürede bakım hizmetleri veriliyor. Gelin, başarılı kadın girişimci Hatice Bayar’ın hayat öyküsünü kendi ağzından dinleyelim: “1969 Kayseri doğumluyum ve şu anda Arnheim şehrinde ikamet ediyorum. Babam Ali Bayar, 1970’li yıllarda Hollanda’ya ilk gelen misafir işçilerden. Hollanda’ya geldiğimde burada ancak birkaç ay durduk, daha sonra annemin isteği ile Türkiye’ye geri döndük. Dolayısıyla ilkokulu Kayseri’de bitirdim ve bundan sonra dikiş nakış diploması aldım. 14 yaşındayken ailecek Hollanda’ya geri geldik. Rahmetli babam, çok iyi bir ticaret adamıydı. Buradaki Türklerin o dönemde büyük eksikliğini ticaret anlayışıyla gidermeye çalıştı ve bir manav dükkanı açtı. Birçok kişinin hem takdirini hem duasını hem de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan ve sevilip sayılan bir işadamıydı. Eğer bugün başarılı bir iş hayatım varsa bunu babama borçluyum. Babamın ismiyle kısa da olsa manav dükkânında kasiyer olarak çalıştığım zamanda tanındım. Babamın doğruluğu, dürüstlüğü ve yardım severliği ile iz bırakan bir isim olmasından dolay şimdiki mesleğime artıyla başladım.

“7 YILDA 3 DİPLOMA ALDIM”

Hatice Bayar, sözlerine şöyle devam ediyor: “Ben 16 yaşında evlenip, Kayseri’de eşimin ailesi ile beraber yaşamaya başladım. Gezmeye geldiğimiz Hollanda’da kalmaya karar verdik eşimle. Yıl 1992 olduğunda tamamen Arnhem şehrine yerleşmiştik. Ben ev hanımı ve iki çocuk annesi olmuştum. Eşim kendi işyerinde çalışıyor, ben ise ev işleri ve çocuklarla ilgileniyordum. Burada çok uzun kalmamış olmama rağmen dil biliyordum ve ilk işim burada ehliyet almak oldu. Sonra ihtiyacı olan büyüklerimize tercümanlık yapıp onlara yardımcı olmaya başladım. Kısa bir zaman sonra gönüllü olarak evime çok yakın bir huzur evinde, günde iki saat çalışmaya başladım. Evde oturarak değil, ihtiyacı olan birilerine yardım etmenin mutluluğunu yaşamak istiyordum.

Buna rağmen ters giden bir şeyler vardı, ben gönüllü çalışan diğer hemşire ya da bakıcı olan şahısların yaptığı aynı işi yapmaya başlamıştım. Bir gün sordum: ‘Aramızdaki fark ne diye?’ ve aldığım cevap ‘diploma’ oldu. Çocuklarımın küçük olmasına rağmen, okula gittikleri saatte okula gitmeye karar verdim. Zor da olsa başardım ve okula başladım. Ben ilk diplomamı bugün hemşire olan büyük kızımla aynı okula giderek aldım. Tabi yetinmedim ve ardı ardına 7 yılda üç diploma aldım. Okul süresinde staj yaptığım huzur evleri olmuştu, aranan bir hemşire ve eleman olmuştum. Bazı eksiklikler gördüm, özellikle bizim büyüklerimizin dil bilmedikleri için yaşadıkları sorunlardı bunlar.”

“İLKLERE İMZA ATMAYI SEVİYORUM”

Örf, adet ve dil sorunu olmadan ve doğru hizmet vermek amacıyla kendi işyerini Thuiszorg Mimoza adı altında, Arnhem şehrinde açan Hatice Bayar, “İki elemanla beraber, 2009 yılında doğru, kaliteli hizmetten ödün vermeden merhametimizle çalışmaktı hedefimiz. Çok şükür bugün rahatlıkla başardık diyebiliyorum. Bunlar tabi ekip işiydi, yaptığımız rizikolu ve geriye dönüşü olmayan bir iş. Diplomalı tecrübeli elemanlarla kaliteden ödün vermeden, her geçen gün büyüdük. Seneler sonra tecrübelendik, stajyer yetiştirdik, iş imkanı sunduk ve okula gitmek isteyen bayanlarımıza olanak yarattık. Kendi çektiğim zorlukları tecrübe edindiğim için, birçok bayanın diploma almasına yardımcı olmanın verdiği haz anlatılamaz. Evde yaşlı bakım hizmeti veren birçok kurum vardı artık ama ilklere imza atmayı seviyorum. Sağlık sorunu olan büyüklerimizin anavatanlarına hasret kalmaya başladıklarını gördüm. Kronik hastalar içinde Türkiye’ye hizmet alamadıkları için gitmeyenler var. Bu eksikliği 2019’da Ankara, Çankaya’da Yeni Mimoza Huzur Evi’ni hizmete açarak, kapatmayı hedefledik. Hem kendi ülkeme yatırım hem yurtdışındaki vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Büyüklerimizin rahat edeceği ve en küçük ayrıntısına kadar düşünülmüş bir kurum olduk. Mutluyum, huzurluyum ve hedeflerim bitmedi. İki torunum, üç çocuğum var, sağlık sektöründe yeni plan ve projelerimiz devam ediyor” diyor.