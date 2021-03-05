VAKIF KATILIM 5. YILINI KUTLUYOR

Vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, sektördeki 5. yılı dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş’ın ev sahipliğinde online olarak gerçekleşen toplantıda, Vakıf Katılım’ın kuruluşundan bu yana sektörün gelişimi ve ülke ekonomisi için oluşturduğu değer ve gelecek hedefleri paylaşıldı.

Yalnızca Müslüman toplumlara değil tüm insanlığa hitap eden katılım finans modelinin küresel ekonomik krizlerin önüne geçecek tek sistem olduğunu dile getiren Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, “Daha dengeli bir ekonomik yapıda, daha adil bir gelir dağılımı sağlamaya yönelik faaliyetlerle ülke ekonomisine destek olan sektörümüzün, savunduğu ve sahip olduğu değerlerin ne kadar önemli olduğunun pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldığını düşünüyorum. Katılım finans modeli hem riski hem de rızkı paylaşır. Sadece bireysel değil, toplumsal büyümenin ve gelişmenin gerekli olduğunu da savunur” dedi. ICD raporuna göre, Türkiye’deki katılım finans sektörünün 63 milyar dolarlık varlıklarıyla dünyada 9. sırada bulunduğunu belirten Oran, “Katılım finans sektörünün merkezi olma yönünde ciddi atılımları bulunan Türkiye, bu konuda önemli avantajlara sahip. Ülkemizin; bulunduğu coğrafyanın yeni dünyanın merkezinde yer alması, Doğu’da üretilen enerjinin Batı’ya aktarımında ana transfer güzergâhında bulunuyor olması ve katılım finans sistemine yönelik attığı önemli adımlarla rol model olması, İslami Finans’ın merkezi olmamız açısından bizi ön plana çıkarıyor. Bu noktada belirtmem gerekir ki siyasi otorite, ülkemizde katılım finans sisteminin büyümesi için pek çok adım attı.

Kamunun katılım finans sektörüne aktif oyuncu olarak girmesi de bu yaklaşımın en önemli göstergelerinden bir tanesi. 2020 sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre kullandırılan fonlarda yüzde 60.7’lik büyüme gösteren ve piyasalara 240 bin 133 milyar TL destek veren sektörümüz, aktif büyüklükte de aynı dönemde yüzde 53.7 yükseliş sergileyerek 437 bin 92 milyar TL’ye ulaştı. Bu da bankacılık sektöründen alınan payı yüzde 7.2 seviyelerine taşıdı. Şu an sektörümüz yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlıyor” şeklinde konuştu.