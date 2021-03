UZMANLARIN GÖZÜYLE “KRİPTO PARA”

Kripto paralarda 2020 diplerin ve zirvelerin yılı olması ile birlikte 2021’deki performansları daha da fazla merak edilmeye başladı. Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek tarihi seviyesine ulaşması, kripto paralarda 2021 yılının neler getireceğine dair akıllarda birçok soru oluşturdu. Kripto para borsasının önemli platformları Paribu, Vebitcoin’e göre kurumsal yatırımcıların da bu piyasaya girmesi ile kripto paralar bu yıl daha fazla değer kazanacak.

BTCHaber.com platformu yazarları Emre Alkin, İsmail Hakkı Polat ve Erkan Öz de kripto para piyasalarına dair önemli değerlendirmelerde bulunarak kripto paraların daha fazla konuşulacağına ve önem kazanacağına dikkat çekiyorlar. Bankaların döviz ve altın gibi anlık piyasa verilerinin yer aldığı listelere giren kripto paralar, acaba ne kadar güvenilir? Kripto para borsa platformları ve farklı uzmanların kripto para piyasası ile ilgili görüşleri şöyle:

Prof. Dr. Emre Alkin: “KRİPTO PARALARIN GÜNLÜK HAYATTA KULLANIMA GEÇMESİYLE DALGALANMALAR DİNECEK”

Hızlı yükselişlerin arkasından gelen satışlar her zaman yatırım araçları için hayırlı bir gelişme. Özellikle büyük yatırım fonlarının bile ilgi göstermeye başladığı kripto paralar, Amerikan seçimleri, Brexit, Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu durum ve diğer ekonomik gelişmelerden birebir etkilenmeye başladı. Bu dalgaların dinmesi için kripto paraların artık bir alışveriş değeri olarak kullanılması ve yaygınlaşması gerekiyor. Güçlü paralarla alakalı güvensizliğin zirve yaptığı bir yıl oldu desem abartılı olmayacak. Büyük bir borçluluk ve işsizlik denizi içinde yola devam ederken kripto paraların da bu gelişmelere bağlı olarak dalgalandığını ama yıl sonuna doğru değer kazandığını gördük. Ancak kripto paraların yaygın şekilde kullanımı ile alakalı ciddi bir direnç gösteren devletler, özellikle doların hakimiyetinin bitmesini istemeyen Amerika Birleşik Devletleri bu eğilime 2021’de de devam edecek gibi gözüküyor. Ben şimdiden uyarayım. 2021 yılında da şirketlerin adaptasyon süreçleri sancılı olacak diyebilirim. Sanıyorum euro ve dolar haricindeki paraların da sert dalgalandığı bir yıl yaşayacağız. Bu sebeple kripto paralara olan ilginin dalgalı olarak artacağını tahmin ediyorum. Bu arada kripto paralardan bağımsız olarak devletlerin tamamen kağıt paradan dijital paraya geçiş yapacakları da anlaşılıyor. Sanıyorum gelecek yıl bu konuda ciddi bir kafa karışıklığı oluşacak. Devlet otoritesinin ürettiği dijital paranın kullanımı artarken, kripto paraların alışveriş süreçlerine dahil olmalarında yeni engeller ortaya çıkabilecek. Ancak kripto paraların mali değer taşıması, geceden sabaha bile alışverişte kullanılmaları sonucunu yaratacak. Yeter ki bu konuda cesur adım atan perakende noktaları ortaya çıksın. Kripto paraların önündeki tek tehlike, işlem kazançlarından vergi alınmaya başlanması. Ancak bu gelişmenin de devlet otoritesinin kripto paraları tanıması anlamına gelecek ki, şerden hayır doğacak desem yanlış olmaz.

Paribu İş Geliştirme Yöneticisi Akar Aydemir: “2021 YILINDA KRİPTO PARAYA İLGİ DEVAM EDECEK”

Fiyatlar uzun bir dönemdir yukarı trendde ve özellikle son dönemde çok daha belirgin bir yükseliş gözlemliyoruz. Bu da 2020 yılı boyunca devam eden ilgiyi çok daha dik bir açıyla artırdı. Pek çok gün hacimlerimizde 200-250 Milyon USD’lik bir günlük değerlere ulaştık. Bununla beraber boğa diye adlandırdığımız bu dönemler kendi içinde sert düzeltmeleri barındırır. Aslında bu durum sağlıklı fiyat oluşumlarını da destekler. 2021 yılına yatırımcı profilinin dönüştüğü, öncekinden çok daha derin ve geniş katılımlı bir piyasayla başladık. Katılımda artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Kurumsal ilginin genel itibariyle gelip geçici bir heves olmaktan uzak olduğunu biliyoruz. Bir kez piyasaya giren kurumsal aktörlerin, fiyatlar ne olursa olsun, uzun yıllar boyunca piyasanın içinde olacağını beklemek doğal. Bu da piyasada derinliği, sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerini artıracaktır. Bununla beraber, 2021’de pandemi ile mücadeleye odaklanan kamu ilgisinin kripto para regülasyonlarını yeniden gündeme alması beklentimiz mevcut. Dünya genelinde yeni düzenlemelerin haberlerini de çok fazla duyacağız.

Vebitcoin CEO’su İlker Baş: “BİTCOİN’İN DEĞERİNİN DAHA FAZLA ARTMASINI BEKLİYORUZ”

Uzun süredir en yüksek seviyeye gelenBitcoin, tüm yatırım fonlarının ve bankaların ilgisini çekti. Bunun sonucunda Bitcoin büyüyen bir değer olarak önemli kademelerde kendine yer ediniyor. Bu ilgi üzerinden kendi değerini yükselten kripto para sektöründe, beklenen bir dalgalanma meydana geldi. Bitcoin’in en büyük avantajı bu teknolojiye herkesin ulaşabilmesi. Bu yüzden de değerinin daha fazla artmasını bekliyoruz. 2020 yılında, uzun süredir kripto para dünyasında özellikle son dönemde gerçekleşen regülasyonlar, Bitcoin ve türevlerine güveni giderek artırıyor. Bitcoin eskiden daha dar alanlı bir kitlede iken geniş bir kitleye dağılarak, kendine genel bir kullanıcı profili yaratmaya başladı. 2020 yılı, kriptonun daha çok benimsendiği ve blokzincirin de diğer alanlarda kendini gösterme fırsatı yarattığı bir yıl oldu. 2021 yılı kripto sektörü açısından her geçen gün ivme kazanılan bir dönem olacak. Ekonomik özgürlüklerin benimsenmesi ve daha fazla bilgilenme çalışması ile birlikte gelişmekte olan Bitcoin ve türevleri, bu sektörde kendini daha da doğrulayarak emin adımlarla ilerleyecek. 2021 tahminlerimizde hızla yükselişe devam edeceğini söyleyebiliriz.

Ekonomi Gazetecisi Erkan Öz: “PİYASALAR YÖN BULMAYA ÇALIŞIYOR”

Piyasalar yön bulmaya çalışıyor, geçtiğimiz dönem bu bir önceki tarihi zirve yakalanınca Bitcoin’de sert bir düzeltme olmuştu. Piyasa burada acaba sert bir düzeltme mi olacak diye beklemeye başladı. Teknik olarak mı yoksa Bitcoin tekniği bir kenara bırakıp sürpriz yapıp şu anda bulunduğu rakamın daha da ötesine gidecek mi diye bir bekleyiş içerisinde. Bunu da önümüzdeki günlerde haftalarda hep beraber göreceğiz. Altın ve gümüş bir miktar dinlenmeye çekildiler. Yazın özellikle çok hızlı fiyat artışı yaşandıktan sonra 2021 yılında muhtemelen Bitcoin sahnede ön planda ve başrolü oynayacak. Altın ve gümüş tekrar yükselişlerine devam edebilirler, bu Amerika da meydana gelecek bazı gelişmelere ve özellikle de Amerika Merkez Bankası’nın daha fazla para basmasına bağlı olacak. Böyle bir para basılma durumu elbette Bitcoin’i de çok daha yüksek performanslara taşıyabilir. Bitcoin dışındaki diğer altcoinler de yine ralli sezonunda yükseliş gösterebilir. Tabi yatırımcıların Bitcoin kripto paralar ve çeşitli altcoinlere yatırım yaparken bu piyasanın her zaman çok yüksek riskli aynı zamanda çok yüksek değişimlere, volatilitelere açık bir piyasa olduğunu unutmamaları gerekiyor. 2017 yükseliş sezonunda birçok düzeltme olmuştu, bunlardan dördü de yüzde 30 civarında düzeltmelerdi. Her an Bitcoin’de yine böyle bir düzeltme olabileceğini bunun alt coinleri de etkileyebileceğini akıldan çıkarmamak ve yatırım stratejilerini buna göre yapmakta büyük fayda görüyorum.

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat: “BİTCOİN, ER VEYA GEÇ KÜRESEL BİR PARA BİRİMİ HALİNE GELECEK”

Bitcoin 2020 yılına iyi başlamıştı fakat pandeminin etkisiyle Mart ayında yaşadığı çöküş ile kripto paraların güvenli bir liman olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Ancak daha sonra tüm geleneksel finans araçlarından, hatta altın ve gümüşten bile pozitif ayrışarak getirisi en yüksek finans araçlarından biri konumuna geldi. Özellikle 2020 yılında ABD’deki yatırımcıların piyasalara hücum etmeleriyle ve Paypall gibi ödeme sistemlerinin artık kripto para alım satımına izin vereceklerini söylemeleriyle birlikte kripto paraların yükselişi kaçınılmaz oldu. 2021 öncelikle Bitcoin için sistem tarafından kabul yılı olacak. 2021 yılında pandeminin ekonomilerinde olumsuz etkilerini hissetmeye devam eden devletlerin, Bitcoin’e karşı aşırı izdiham karşısında bir düzenlemeden kaçamayacakları kanaatindeyim.

Kripto para dünyasında iyi ve kötü senaryolar tabii ki mevcut fakat hangi senaryo işlerse işlesin, 2021 yılından itibaren Bitcoin’in finans piyasaları dahilinde er yada geç kabullenileceği bir döneme gireceğiz. Bu doğrultuda Bitcoin’in de bugüne kadar yüksek inişli çıkışlı karakterinden kurtularak parasal sistem içinde daha istikrarlı bir şekilde hareket edeceğini öngörüyorum. 2021 yılı ve devamı 2022 yılında Bitcoin’in üçüncü ve son yükselişi olacağını düşünüyorum. Bitcoin aslında bu görkemli yükseliş sonrasında yaşlı bir kripto para olarak ama onların atası konumunda ve parasal dönüşümün de öncüsü olarak kendi saygın yerinde istikrarlı bir grafik çizmesini ve dönüşüm bayrağını yeni nesil dijital paralara devretmesini bekliyorum. Bunun tek istisnası da devletlerin Bitcoin’i el birliği ile sistemin dışına itmeleri olur ki işte o zaman onlar için kabus bir senaryo işlemeye başlar. Bitcoin er yada geç ama kuvvetle muhtemel küresel bir para birimi haline gelecek.

ABD MERKEZ BANKASI (FED) ST LOUIS BAŞKANI JAMES BULLARD: “BİTCOİN DOLAR İÇİN BİR TEHDİT DEĞİL”

ABD Merkez Bankası (Fed) St Louis Başkanı James Bullard, son dönemde hızla yükselen Bitcoin’i dolara karşı bir tehdit olarak görmediğini söyledi. Bullard, “Bu konuda, yalnızca Fed politikalarını düşünüyorum; gördüğüm kadarıyla bu politika dolar ekonomisine dayanmaya devam edecek” dedi. Görülebildiği kadarlık bir süreçte, küresel ekonominin dolar bazlı olmayı sürdüreceğinin altını çizen Bullard, “Altın fiyatları yükselse ya da düşse, Bitcoin’in fiyatı yükselse ya da düşse, bu durumu etkilemez” diye konuştu. Analistler, Bullard’ın bu konuda, Bitcoin’in tarihinde ilk kez 50,00 doları aştığından kısa süre sonra konuştuğuna dikkat çekiyor. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 2.0 milyar dolarlık artışla 919 milyar dolardan, 912 milyar dolara yükseldi. Böylece, JPMorgan Chase, Bank of Amerika ve Citigroup gibi devleri piyasa değerine göre en iyi varlıklar listesinde geride bırakarak, 9. sıraya yerleşti.