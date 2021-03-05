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TEKNOLOJİ DEVİ MITSUBISHI ELECTRIC 100 YAŞINDA

Dünya genelinde evden uzaya kadar birçok farklı faaliyet alanında öncü teknolojiler geliştiren teknoloji devi Mitsubishi Electric, 100. yaşını kutluyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de toplumun yaşam kalitesini artırmak hedefiyle çalışan Mitsubishi Electric, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Mart 2021 05.03.2021, 10:47 05.03.2021, 11:07
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TEKNOLOJİ DEVİ MITSUBISHI ELECTRIC 100 YAŞINDA

Fabrika otomasyonu sistemlerinden endüstriyel ve kolaboratif ileri robot teknolojilerine, CNC mekatronik sistemlerden asansör ve yürüyen merdivenlere, klimadan taze hava cihazlarına, veri merkezi soğutma sistemlerinden izleme ve yönetim sistemlerine kadar pek çok alanda öncü teknolojiler geliştiren Mitsubishi Electric, 2021 yılında bir asırdır faaliyetlerini sürdürmenin gurunu yaşıyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürünleri ve ileri teknoloji çözümleriyle evden uzaya kadar çok sayıda sektörde öncü teknolojiler geliştirdiklerini söyleyen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “1921 yılında Japonya’da ticari faaliyetlerine başlayan şirketimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Şirketimiz, 100 sene boyunca tarihe tanıklık etti. Son olarak, geçen sene tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu ve öngörülemeyen pandemi döneminde de faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettik. Bu yeni normal dönemde; çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplum sağlığına öncelik verdik ve şirketimizde tüm önlemleri alarak faaliyetlerimizi sürdürdük. Tüm zorluklara rağmen dünya çapında olduğu gibi Türkiye’deki iş ortaklarımıza ve tüketicilerimize de inovatif ürün ve çözümlerimizle en iyisini sunmak üzere çalıştık.”

100. YILA ÖZEL LOGO

Kuruluşundan bugüne kadar geçen 100 yıl boyunca toplumun sürekli değişen sorunlarına bütüncül çözümler sunmak adına iç ve dış paydaşlarını bir araya getirmek için çalıştıklarını söyleyen Saraçoğlu, “Mitsubishi Electric Group, 100. yıldönümüne özel olarak bir logo çalışması hazırladı. İlk bakışta kırmızı ve beyaz çizgilerden oluşan bir desen olarak görülen logodan daha dikkatli bakıldığında ‘100’ sayısı doğuyor. Logo tersine çevrildiğinde de 100 sayısı okunuyor. Üzerinde çok çalışılan 100. yıldönümü logomuz, Mitsubishi Electric Group’un olaylara farklı bakış açılarından yeni değerler üretme yaklaşımını güçlü bir şekilde temsil ediyor. Her hareketimizi güçlendiren ‘Changes for the Better’ ilkemiz, Türkçe ifadeyle ‘Daha İyisi İçin Değişim’ hedefimizle önümüzdeki 100 yıl boyunca da sürekli ve hız kesmeden kararlılıkla daha iyi bir gelecek için çalışacağız” dedi

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