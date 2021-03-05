OPET istasyonlarında 'kadın gücü' değişimi

Türkiye’de kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunma hedefiyle, akaryakıt sektöründe kadınlara daha fazla çalışma alanı açan örnek bir projeye imza atan OPET, Kadın Gücü Projesi’yle sektöründe de köklü bir değişime öncülük etti. Kadınların çalışma hayatının her alanında başarıyla var olabileceğinin gösterilmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması fikrinden doğan OPET Kadın Gücü Projesi, OPET’in 2000 yılından bu yana hayata geçirdiği tüm projeleri gibi alt yapısı doğru bir şekilde hazırlanarak hayata geçen ve ezber bozan bir proje oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve İŞKUR’un desteğiyle yürütülen “Kadın Gücü Projesi”yle bugün itibariyle gelinen noktada, OPET istasyonlarındaki kadın çalışan sayısı 3 bine yaklaştı. Projenin ilk günlerinde OPET istasyonlarında yaklaşık 1541 kadın istihdam edilirken yaklaşık 2,5 yıl gibi bir sürede kadın çalışan oranında ciddi bir artış kaydeden OPET, Türkiye’nin 73 ilinde Kadın Gücü Projesi kapsamında istihdam sağlıyor. Kadın Gücü Projesi’nde yakın vadede Türkiye genelindeki bin 700’ü aşkın OPET istasyonunda çalışan kadın sayısını artırmak ve her OPET istasyonunda en az iki kadın olması hedefleniyor.

OPET akaryakıt istasyonlarında bugüne kadar ‘erkek işi’ olarak görülen akaryakıt, market satış yetkilisi, istasyon yöneticisi gibi pozisyonlarda kadınların başarıyla çalışmasının yanı sıra kadın çalışanların çoğalmasıyla birlikte verimliliğin ve hizmet kalitesinin daha da arttığının altı çiziliyor. Proje kapsamında işe alım süreçleri ise İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları, özel istihdam bürosu GI Grup, OPET bölge ve saha ekipleri ve OPET bayilerinin işbirliği ile yürütülüyor. Bu işbirliklerinden alınan güçle istihdam edilen kadın sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Bugün OPET’te ‘Kadın Güçleri’; bakış açıları, güler yüzleri ve disiplinli yaklaşımlarıyla işlerini severek yapıyor, sahipleniyor ve fark yaratıyorlar.

KOŞULLAR NE OLURSA OLSUN KADINLAR İÇİN İSTİHDAM YARATMAYA DEVAM

OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, projenin geldiği son noktayı özetledi: “Kadın güçlü olursa toplumun güçlü olacağına, kadınların hayatın her alanında aktif olmaları durumunda ülkemizin kalkınmasının çok daha hızlı olacağına inanıyoruz. 2018 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde başlattığımız OPET Kadın Gücü Projesi ile Türkiye’de bin 700’ü aşkın akaryakıt istasyonumuzda mesleki cinsiyeti ortadan kaldırarak kadın çalışan sayısının artırılmasını hedefledik. Proje kapsamında akaryakıt istasyonlarındaki insan kaynakları süreçlerini gözden geçirerek her istasyonda en az iki kadın çalışan olmasını amaçladık. Pompa başında görev yapan akaryakıt satış yetkilisi, market satış yetkilisi, istasyon yöneticisi, vardiya amiri, muhasebe elemanı gibi farklı pozisyonlarda kadınlara çalışma olanağı sunuyoruz. Ayrıca işe alım süreçlerinde OPET bayilerinin İŞKUR istihdam teşviklerinden faydalanmasını sağlayarak özel eğitim ve mesleki gelişim programları oluşturuyoruz. Erkeklerin alanı olarak görülen akaryakıt sektöründe kadınların daha çok yer almalarına olanak sağlıyoruz.” Bu proje ile aynı zamanda toplumda kalıplaşmış bazı önyargıları da kırmayı hedeflediklerini belirten Öztürk şöyle devam etti: “Proje ile 2.5 yıl gibi kısa bir sürede, erkek egemen bir alanda kadınlara fırsat verildiğinde, başarıya ulaştıklarını göstererek önemli bir farkındalık yarattık. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecine rağmen bayilerimizin, saha ve proje ekibimizin ve tüm OPETliler’in azimli çalışmaları ile Kadın Gücü Projesi’nin ilk gününden bugüne kadın çalışan sayısında yüzde 69’luk bir artış sağlandı ve projemiz kapsamında istasyonlarımıza yeni Kadın Güçleri eklendi. Aynı bakış açısıyla hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz. Biz OPET olarak, Kadın Gücü Projesi ile sektörde köklü bir değişime daha öncülük ediyoruz. Koşullar ne olursa olsun istihdam yaratmaya, özellikle daha fazla kadına iş imkanı sunmaya devam edeceğiz.”

KADIN GÜCÜ PROJESİ, 2,5 YILDA 14 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Kadın Gücü, henüz 3 yılı bile doldurmamasına rağmen çeşitli platformlar tarafından toplam 14 ödüle layık görüldü. 2019 yılında Koç Topluluğu En Başarılı Koç’lular Yarışması’nda Çevreye ve Topluma Değer Katanlar Kategorisi’nde 2.lik, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) tarafından ise kadın istihdamına sağlanılan katkı nedeniyle özel ödüle layık görüldü. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Şirket Ödülleri’nde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda Amaç - 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ilkesine göre Başarı (Platin) Ödülü’ne layık görülürken, 3. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde Enerjimiz Geleceğimiz çatısı altında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü aldı. Yine geçtiğimiz yıl Enerji Gazetecileri Derneği tarafından da onur belgesine layık görüldü. Proje, 2020 yılında da Sürdülebilirlik Akademisi’nin düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Şirket Ödülleri’nde ‘Kadının Güçlendirilmesi-Kurum Faaliyeti’ kategorisinde Kadın Gücü’ndeki rol model yaklaşımıyla ödüle layık görüldü.