Kusa Karademir Yazdı 'KRİPTO PARA PİYASALARI'

Geçmişi 2012’lere dayanan, bilişim ve teknoloji dünyasının en çığır açan versiyonu hiç şüphesiz, Blok Zinciri (Blockchain)’dir. Bu algoritmanın en önemli özelliği ise “devletler dahil, kimsenin kontrolünde olmayan ve hiçbir aracının olmadığı bir sistem” olmasıdır. Üstelik yeni sistemde saniyeler, saliseler değil, mikronlarla ölçülen zaman hızından bahsediyoruz. Kimliksiz para da diyeceğimiz bu yeni bir para birimi veya kavramı elbette bir saadet zinciri değildir ancak kontrolsüz ve aracısız olması, devletlerin hükümranlık haklarından en önemlisi olan para basma tekelini elinden alıyor olması, ciddi sorunlar yaşanmasına neden olacaktır. Trade programlarını aşan bu sistemin olası piyasa dalgalanmaları veya siber saldırılar karşısındaki dayanıklılığı nasıl test edilecek? Bu testler yapılırken, mevcut sistem içine giren kaç kişi, bu işten maddi ve manevi zarar görecek? Bu ve benzeri soruları çoğaltmak mümkündür. Bitcoin ve bunun benzeri paralar, şimdiden pek çok soruyu ve sorunu da beraberinde getirmiştir. Hukuki, ekonomik, sosyal hatta kültürel boyutlarının nasıl olacağı ve ne tür sosyal değişimlere, paradokslara yol açacağını şimdiden kestirmek güç görünüyor. Ancak devletlerin bu konuda çalıştığını bilmek, merkez bankalarının mevzuat hazırladığını görmek, G20 zirvelerinde bu konunun ciddi şekilde ele alındığını izlemek, bize gösteriyor ki “dijital paralar” hayatımızın ta gerçeğidir. Öyle ki İsveç, 2022’de Kron’u bırakıp, dijital paraya geçmeyi planlıyor. Ayrıca, Çin, Güney Kore, Singapur, Avustralya, kripto paralarla alakalı ciddi yasal düzenlemeler yapmıştır. Ancak ABD, Japonya ve Avrupa Birliği, dijital para konusunda devreye girmediği için, piyasalar tam oturmamıştır.

KRİPTO PARALAR SANALDAN GERÇEĞE NASIL DÖNER?

Kripto paraların sanal alemde sürekli ve aklı zorlayan bir şekilde yükselmesine karşın, bu yeni nesil paraların, somut gerçeğe dönüştürecek yegane kavram ise; emtia karşılığıdır. Blockchain ekosistemi içinde, ortaya çıkan her sanal para şirketinin, paydaşlarına, altın, petrol, diğer değerli madenler gibi emtia değeri olan, somut garantiler göstermesi durumunda; nispeten kontrol edilebilir, yeni bir para kavramı, gerçekçi olacaktır. Aynı şekilde, bugün var olan döviz kurları sistemi benzeri, “Blockchain Kur Sistemi” de devreye sokulmalıdır. Zaten dünyayı yöneten üst akıl, Blockchain üzerinden, merkez bankalarının elindeki döviz rezervlerini sisteme sokmaya zorlamakta ve şekilde para basma tekelini de tümüyle yok etme amacındadır. İşte bu karmaşık ve kaotik sistemin, matematiksel formülünü ve algoritmasını, yine süper beyinler yapacaktır. Dijital çağ ve onun yansıması, yenilenen dünya düzeni, bir yandan klasik ekonomi modeliyle hareket ederken, diğer yandan da dijital ekonomiye geçiş yapmaktadır.

“Dijital Ekonomi Ekosistemi”, kripto paraların varlığının artık yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu bize gösteriyor. Bunun en önemli göstergesi ise Bitcoin. Bitcoin son dönemde, inanılmaz bir yükseliş gösterdi. Önce 35 bin Dolar ile tarihi rekor kırdı, ardından da 37 bin Dolara çıkarak, kendi rekorunu egale etti. Şimdilerde ise 40 bin Doları yakalamak üzere. Muhtemelen de önümüzdeki 2 yıl içinde, 100 bin Doları aşacaktır. Aynı şekilde kripto para piyasası hacmi 1 trilyon doları geçti ve bu hacim 2022 sonuna kadar 5 trilyon doları geçecektir. Bugün, “Kripto Varlıkları Sepeti” dediğimizde, işin içine tüm madeni emtiaları, hisse senetlerini, devlet tahvillerini, factoringleri, leasingleri, alacak varlıklarını, patentleri, kripto kur sepetinin içine koymak ve işlem yapmak mümkündür. Ancak en önemlisi, bulut sisteminde, kripto paraların, sanaldan gerçeğe dönüşmesi işlemleri ve uygulamasının nakit sistemde, dolar veya euro karşılığı olması, sistemin daha alması gereken çok mesafe olduğunu gösteriyor.

Şu anda dünyada, toplamda 8.259 kripto para biriminin işlem gördüğü 34.085 piyasa vardır. Ortalama işlem hacmi 1 trilyonun biraz üzerindedir. Toplam piyasa hacminin yüzde 68’ini ise Bitcoin oluşturmaktadır. Şüphesiz coin pazarı hızla gelişiyor. Devletler, birer birer dijital paralara zaman ve sistem içinde geçecekler. Bu süreçte, sanal post tarzı ödeme araçları da olacak. Bunlardan biri de teknolojik altyapı çalışmaları uzun süredir devam eden, TWC (The Web Coin) Sanal Ödeme. Blockchain tabanlı ödeme aracı olan TWC, online siteleri için geliştirilen, sanal post sistemidir ve coin karşılığı ticareti de geliştirecektir.