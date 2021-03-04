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Kadınların tek isteği fırsat eşitliği

Fırsat eşitliği sağlandıkça, kadınların tıpkı NielsenIQ’da olduğu gibi sosyal ve ekonomik hayatın her alanında birçok başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mercilerine eşit katılımını sağladığımız ölçüde ülkemizin de kalkınacağına inanıyorum.

Mart 2021 04.03.2021, 17:52
2002
Kadınların tek isteği fırsat eşitliği

Kadın olmak, yaşamın içinde devamlı ekstra mücadele etmeyi gerektiriyor. İş hayatı da bunun bir yansıması durumunda. Sesini duyurmak, fikirlerini kabul ettirmek, terfi almak, yönetim kadrolarında yer almak, kadın için hep fazladan mücadele etmeyi gerektiriyor. İş yerinde bu mücadeleyi verirken; zaten sadece onun görevi olduğu varsayılan çocuk bakımı ve ev yönetimi de kadının iş hayatındaki yerini korumasını ve geliştirmesini zorlaştıran etmenler. Tüm bunlara kadının toplumsal kültürümüzdeki yerini de ekleyince kadınların karşı karşıya oldukları güçlükler daha net anlaşılıyor. Ancak bu durumun giderek değiştiğini gözlemlemek de mutluluk verici. Bu anlamda, NielsenIQ gibi kadın istihdamına büyük önem veren bir şirkette çalışmaktan gurur duyuyorum. NielsenIQ’da erkek çalışan oranı yüzde 56, kadın çalışan oranı ise yüzde 44. Saha kadrolarımızın çoğunluğu fiziksel koşullar nedeniyle erkeklerden oluştuğu için bu kadroyu ayrı tutarsak oran yüzde 60 kadın, yüzde 40 erkek olarak değişiyor. Bu durum, yönetim kadrolarımıza da yansıyor. NielsenIQ’da kadınların yönetimdeki oranı, yüzde 60 ile Türkiye ve dünya ortalamasının çok üzerinde ve bu gerçekten çok önemli. Kadınların bu kadar yüksek oranla yönetimde yer almalarında İK uygulamalarımızın ve Women In NielsenIQ (WIN) Çalışan Kaynak Grubu’muzun da büyük katkıları bulunuyor. Ayrıca kadın çalışanlarımızın iş yaşamlarını kolaylaştıracak birçok farklı çözümü de hayata geçirdik.

NielsenIQ’da hayata geçirdiğimiz “ebeveynlik paketi” ile sadece annelere değil, babalara da odaklanarak bu yükümlülüğün sadece annelerde olmaması gerektiğini vurguluyoruz. Bu paket kapsamında, bebeği/ çocuğu olan anne ve babalara ya da anne/baba adayı konumundaki çalışanlara çok özel ayrıcalıklar tanıyoruz.

Bunların arasında hamile çalışanlara özel park yeri sağlanması, hamile çalışanlarımızın evden çalışmak istedikleri günlerde laptop taşıma zorluğu yaşamaması için hamilelikleri süresince evde sabit kalacak ikinci bir bilgisayar verilmesi, ofiste “Mom Rocks” isimli, sadece emziren annelerin kullanımı için ayrılmış, hijyenik bir oda düzenlenmesi ve süt izninin 2 hafta daha uzatılması, babalık izninin yasal zorunluluğun 2 katına çıkarılması gibi uygulamalarımız da var. Aynı şekilde esnek çalışma yeri ve saati uygulaması da hem anneler hem de babalar tarafından çocukları ile ilgili doktor, okul, özel gün vb. durumlarda kullanılabilir hale getirilmiş durumda.

Avrupa’da perakende ve tüketici malları sektörlerindeki çalışan kadın liderlerin desteklenmesi, sayılarının artırılması ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kurulan LEAD Network’ün hem Avrupa genelinde hem de Türkiye şubesinin kurumsal üyesi olan NielsenIQ, WIN ekibi ile birlikte bu alanda ortak çalışmalar yürütüyor.

NielsenIQ’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda “Be Bold for Change”, “Each For Equal” temalı etkinliklerde; sayılarla dünyada, Türkiye’de ve NielsenIQ’da çalışan kadın raporunu hazırlayan WIN ekibi, WIN Avrupa Mentorluk Programı’nın lansmanını gerçekleştirerek, mentorluk ve menteelik eğitimi verdi. Ayrıca “NielsenIQ Cares Türkiye” ekibi ile birlikte kadına yönelik şiddet ile ilgili grup çalışması gerçekleştirdi. Pandemi sürecinin özellikle çalışan ebeveynler üzerinde yarattığı yükün az da olsa hafifletilebilmesi için kurulan “Parents Network” düzenli aralıklarla toplanarak, ebeveynlerin birbirlerine moral destek sağlamalarını ve bu toplantılara davet edilen uzmanların paylaşımlarından faydalanmalarını amaçlıyor.

Kadın istihdamı ve liderliğini artırmak için çalışan kurumsal liderlerin, fikir ve deneyim paylaşıp düzenli olarak bir araya gelmelerini amaçlayan Kadın Liderlik Platformu’na katılan NielsenIQ, bu konuda da aktif çalışmalar yürütüyor.

Fırsat eşitliği sağlandıkça, kadınların tıpkı NielsenIQ’da olduğu gibi sosyal ve ekonomik hayatın her alanında birçok başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mercilerine eşit katılımını sağladığımız ölçüde ülkemizin de kalkınacağına inanıyorum. Kadına dair tüm sorunların aşıldığı bir Türkiye ve dünya dileğiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

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