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HALKBANK’IN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 680 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Halkbank’ın 2020’de aktif büyüklüğü, 2019’a göre yüzde 48,8 artışla 680 milyar TL oldu. Nakdi krediler ise yüzde 45,5’lik yükselişle 449,7 milyar TL’ye ulaştı. Halkbank, bu süreçte 2,5 milyon yeni müşteri kazandı.

Mart 2021 05.03.2021, 10:29 05.03.2021, 11:04
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HALKBANK’IN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 680 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Küresel salgının damgasını vurduğu, ekonomik aktivitelerin dönüşüm geçirdiği hareketli bir yılda Halkbank, sorumlu bankacılık örneği ortaya koydu. Pandeminin ekonomik etkilerini aşabilmeleri için; küçük işletmelere, şirketlere ve bireysel müşterilerine finansman erişiminde önemli açılımlar sağlayan Halkbank, nakdi ve gayri nakdi olmak üzere toplam kredi hacmini yüzde 41,4’lük artışla 564,3 milyar TL seviyesine çıkarttı. Müşterilerini Türk Lirası ürünlere odaklanmaya teşvik eden banka, bu süreçte toplam mevduatını yüzde 53,6 artırarak 297,7 milyar TL’den 457,3 milyar TL’ye taşıdı. Aktif büyüklüğünü de yüzde 48,8 artışla 680 milyar TL’ye yükselten Halkbank, aktif büyüklükte Türkiye’nin en büyük 3’üncü bankası, krediler ve mevduat büyüklüğünde ise Türkiye’nin en büyük 2’nci bankası olarak yerini aldı. Bankanın net dönem karı, 2,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

TİCARİ KARTTA BÜYÜK ATILIM

Halkbank 2020 yılında 2,5 milyon yeni müşteri kazandı. Ticari kart alanında yaptığı büyük atılımla 1 milyonun üzerinde ticari kart müşterisine ulaşarak, ticari kart sayısında sektörün 2. bankası konumuna yükseldi.

“ÖNCE HALK SONRA BANKAYIZ”

Finansal verileri değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “Pandeminin etkisiyle biçimlenen 2020’de Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde Halkbank olarak önemli sorumluluklar üstlendik. Sorumlu bankacılık anlayışımızla; daha fazla üretim, istihdam ve ihracat için, her zaman reel sektörün yanında yer aldık. Reel sektörün finansmana erişimde dijitalleşen yeteneklerimizi geliştirdik ve gücümüzü de kullanarak yeni imkanlar sağladık. Büyüme stratejimizin merkezine ekonomi yönetimimizin makroekonomik istikrar programını koyarak; ülkemizin ekonomik büyümesine güçlü ivme katan karar ve adımların sahadaki etkin uygulayıcısı olduk. 23 bin 500 kişiye ulaşan personel sayımızla pandemi döneminde ‘Önce Halk Sonra Banka’ olduk ve olmaya da devam edeceğiz."

KOBİ’LER, ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN İHTİYACA UYGUN YENİ ÜRÜNLER

Pandemi ve normalleşme döneminde bankacılık sektörünün üstündeki sorumluluğun arttığına dikkat çeken Osman Arslan, Halkbank olarak bu süreçte KOBİ’lere, esnaf ve sanatkarlara önemli destekler sunmaya odaklandıklarını ifade etti. “Bankamızın ticari kredileri içindeki KOBİ kredilerinin payını yüzde 52,7 gibi çok yüksek bir seviyeye taşıdık. 2021 hedefimiz bu oranı yüzde 60 seviyelerine çıkarmak” diyen Arslan, “2020 yılında 322 Milyar TL’nin üzerinde nakit kredi kullandırımıyla halkımızın yanında olduk. Ayrıca, toplam 850 bin işletme ve bireysel müşterimizin, 40,1 milyar TL’lik kredisini erteledik. Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf kredilerinde, 2020 yılındaki 2 ertelemeye ek olarak, Ocak ayından itibaren 6 ay erteleme gerçekleştirerek esnafımızı rahatlattık” diye konuştu.

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