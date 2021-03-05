Elif Sarıbay yazdı: Yeni normal'de neden co-working?

Yeni Normal’in ne demek olduğu hakkında herkesin az çok bir fikri var, ancak kimse tam olarak ne yapması gerektiğini ve neyin ‘yeni normal’ sayılacağını bilmiyor. Geçtiğimiz aylarda tanık olduğumuz bir gerçek var ki o da çalışan kesimin merkez ofise gitmeden onlara verilen sorumlulukları yerine getirebildiği.

Buna örnek olarak dünyanın en büyük firmalarından Facebook ve Spotify, yurtiçinde de sayısız bankanın genel merkezi ve Yemeksepeti. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisine göre düşünürsek temel ihtiyaçlar; fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, aidiyet ve sevgi ihtiyacı, saygı ihtiyacı ve kendini geliştirme olmak üzere beş basamaktan oluşmaktadır. Bir ihtiyaç gerçekleşmeden diğeri gerçekleşemez. Fiziksel ihtiyaçlarımız yemek, su, nefes, barınma gibi hayatımızı sürdürmemiz için gereken en temel ihtiyaçlardır.

Bunların tümüne sahip isek güvende hissetme ihtiyacı doğar. Salgın öncesi kişiye göre değişen ihtiyaçlarımız, son bir senede hepimizi güvende hissetme ihtiyacında buluşturdu. Artık dışarı çıkarken tedirginiz hatta başkaları ile aynı evi paylaşırken bile.

Maskesiz sokağa adım atmıyor, sık sık ellerimizi yıkıyor, gereğinden fazla dezenfektan kullanıyoruz. Endişelerimiz ne zaman azalırsa o zaman aidiyet ve sevgi ihtiyacımız artıyor ve sosyalleşmeye başlıyoruz. Maalesef bu dürtümüz güvenlik tam olarak sağlanana dek tedbir alarak ve korunarak belirli sınırlar içerisinde karşılanabilir. Pandeminin ilk ayları evden çalışmak, hatta yattığımız yerden altımızda pijamamız ile Zoom üzerinden konferans yapmak hepimizin hayatını kolaylaştırdı. Ancak bu eve kapanma, karantina hali düşündüğümüzden fazla sürdü ve insanlar sosyalleşmeye, yüz yüze görüşmeye özlem duymaya başladı. Kaldı ki herkesin evinde çalışma masası, kendine ait özel alanı yok. Kimimiz kalabalık, çocuklu bir aile ile dairemizi paylaşıyor ve kucağımızda dizüstü bilgisayarlarımız ile görevlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz.

Son 10 hatta 15 yılın trendi haline gelen ortak paylaşımlı ofisler/Co-working spaces, başta kulağa pandeminin ortasında hoş gelmese de bir çok sorunun çaresi olma yolunda ilerliyor. Bilmeyenler için bu ofis modeli kullanıcıya esneklik sağlıyor. Burada anahtar kelime ‘esneklik’. Ne zaman, nerede, ne kadar süre ofis ihtiyacınız var ise o kadar. Hem de detayları düşünmenize gerek kalmadan. Siz sadece kaç kişiye, nerede ofis ihtiyacınız olduğuna karar verin. Onun dışında dert etmeniz gereken başka bir sorun yok. Aidat, elektrik, ofis mobilyası, sekreterya, güvenlik hizmeti hepsi kira bedeline dahil.

Hatta yeni bir girişim iseniz şirket kurulumunda biz T-Work olarak size tam destek veriyoruz. Günümüz ekonomisinin ne zaman iyiye gideceği veya toparlayacağı herkesin aklında bir soru işareti o zaman neden 5 bin-10 bin m2 ’lik alanlarda yüksek kira bedellerine ve uzun dönem kira kontratlarına bağlı kalalım? Belli ki işler 200-300 kişiyi aynı çatı altında tutmadan da ilerliyor. Koca bir şirketin her biriminin ofiste olmasına ihtiyaç olmadığı kanısına vardık. Muhasebe, finans, pazarlama hatta satış departmanı olsun hepsi tercih ettiği yerden işini tamamlayabilmeli ama tek seçenek evden çalışma olmamalı. Gerek sosyalleşmek olsun gerek iş arkadaşlarınız ile beraber çalışma ihtiyacı olsun.

Evinize yakın bir lokasyonda temiz, güvenilir, düzenli olarak dezenfekte edilen, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu, 7/24 internet erişiminin bedava olduğu, Co-working modeli sanal, hazır ve paylaşımlı ofis ve toplantı odası gibi farklı modeller sunuyor. Akıllarda bir takım soru işaretleri olsa da bu modelin revaçta olduğu ortada. Fakat salgını göz önünde bulundurarak, marka kurucuları olarak maksimum kapasiteye ulaşma isteğimizi uzun bir süre daha arka plana atmalıyız. Ortak alanları minimuma indirmeli hazır yani özel ofislere daha çok yer vermeliyiz. Önemli olan ofis ihtiyaç sahiplerinin kendilerini güvende hissetmesi. Biz T-work olarak DAP Vadisi’nde bin 650 m2 ofis alanı ile yüzde 50 kapasitede 26 hazır ofis, 4 toplantı odası, 1 call center ve 1 seminer odası hizmeti sunuyoruz. Tedbiri elden bırakmamak adına haftada iki defa tüm alanları dezenfekte ettiriyor, girişlerde düzenli olarak ateş ve HES kodu kontrölü yapıyoruz. 20 metre uzağımızdaki metro istasyonu ve kapalı, açık otopark alanımız ile sizlere düşündüğünüzden de yakınız.