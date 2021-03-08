banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu
23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu
İmamoğlu'nun kadınlar günü mesajına tepki yağıyor
İmamoğlu'nun kadınlar günü mesajına tepki yağıyor
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Tekstil sektörüne destek devam edecek
Tekstil sektörüne destek devam edecek

Didem Şekerel Erdoğan: Kadınların tek isteği fırsat eşitliği

Fırsat eşitliği sağlandıkça, kadınların tıpkı NielsenIQ’da olduğu gibi sosyal ve ekonomik hayatın her alanında birçok başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mercilerine eşit katılımını sağladığımız ölçüde ülkemizin de kalkınacağına inanıyorum."

Mart 2021 08.03.2021, 09:15 08.03.2021, 10:50
2011
Didem Şekerel Erdoğan: Kadınların tek isteği fırsat eşitliği

Kadın olmak, yaşamın içinde devamlı ekstra mücadele etmeyi gerektiriyor. İş hayatı da bunun bir yansıması durumunda. Sesini duyurmak, fikirlerini kabul ettirmek, terfi almak, yönetim kadrolarında yer almak, kadın için hep fazladan mücadele etmeyi gerektiriyor. İş yerinde bu mücadeleyi verirken; zaten sadece onun görevi olduğu varsayılan çocuk bakımı ve ev yönetimi de kadının iş hayatındaki yerini korumasını ve geliştirmesini zorlaştıran etmenler. Tüm bunlara kadının toplumsal kültürümüzdeki yerini de ekleyince kadınların karşı karşıya oldukları güçlükler daha net anlaşılıyor. Ancak bu durumun giderek değiştiğini gözlemlemek de mutluluk verici. Bu anlamda, NielsenIQ gibi kadın istihdamına büyük önem veren bir şirkette çalışmaktan gurur duyuyorum. NielsenIQ’da erkek çalışan oranı yüzde 56, kadın çalışan oranı ise yüzde 44. Saha kadrolarımızın çoğunluğu fiziksel koşullar nedeniyle erkeklerden oluştuğu için bu kadroyu ayrı tutarsak oran yüzde 60 kadın, yüzde 40 erkek olarak değişiyor. Bu durum, yönetim kadrolarımıza da yansıyor. NielsenIQ’da kadınların yönetimdeki oranı, yüzde 60 ile Türkiye ve dünya ortalamasının çok üzerinde ve bu gerçekten çok önemli. Kadınların bu kadar yüksek oranla yönetimde yer almalarında İK uygulamalarımızın ve Women In NielsenIQ (WIN) Çalışan Kaynak Grubu’muzun da büyük katkıları bulunuyor. Ayrıca kadın çalışanlarımızın iş yaşamlarını kolaylaştıracak birçok farklı çözümü de hayata geçirdik.

NielsenIQ’da hayata geçirdiğimiz “ebeveynlik paketi” ile sadece annelere değil, babalara da odaklanarak bu yükümlülüğün sadece annelerde olmaması gerektiğini vurguluyoruz. Bu paket kapsamında, bebeği/ çocuğu olan anne ve babalara ya da anne/baba adayı konumundaki çalışanlara çok özel ayrıcalıklar tanıyoruz.

Bunların arasında hamile çalışanlara özel park yeri sağlanması, hamile çalışanlarımızın evden çalışmak istedikleri günlerde laptop taşıma zorluğu yaşamaması için hamilelikleri süresince evde sabit kalacak ikinci bir bilgisayar verilmesi, ofiste “Mom Rocks” isimli, sadece emziren annelerin kullanımı için ayrılmış, hijyenik bir oda düzenlenmesi ve süt izninin 2 hafta daha uzatılması, babalık izninin yasal zorunluluğun 2 katına çıkarılması gibi uygulamalarımız da var. Aynı şekilde esnek çalışma yeri ve saati uygulaması da hem anneler hem de babalar tarafından çocukları ile ilgili doktor, okul, özel gün vb. durumlarda kullanılabilir hale getirilmiş durumda.

Avrupa’da perakende ve tüketici malları sektörlerindeki çalışan kadın liderlerin desteklenmesi, sayılarının artırılması ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kurulan LEAD Network’ün hem Avrupa genelinde hem de Türkiye şubesinin kurumsal üyesi olan NielsenIQ, WIN ekibi ile birlikte bu alanda ortak çalışmalar yürütüyor.

NielsenIQ’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda “Be Bold for Change”, “Each For Equal” temalı etkinliklerde; sayılarla dünyada, Türkiye’de ve NielsenIQ’da çalışan kadın raporunu hazırlayan WIN ekibi, WIN Avrupa Mentorluk Programı’nın lansmanını gerçekleştirerek, mentorluk ve menteelik eğitimi verdi. Ayrıca “NielsenIQ Cares Türkiye” ekibi ile birlikte kadına yönelik şiddet ile ilgili grup çalışması gerçekleştirdi. Pandemi sürecinin özellikle çalışan ebeveynler üzerinde yarattığı yükün az da olsa hafifletilebilmesi için kurulan “Parents Network” düzenli aralıklarla toplanarak, ebeveynlerin birbirlerine moral destek sağlamalarını ve bu toplantılara davet edilen uzmanların paylaşımlarından faydalanmalarını amaçlıyor.

Kadın istihdamı ve liderliğini artırmak için çalışan kurumsal liderlerin, fikir ve deneyim paylaşıp düzenli olarak bir araya gelmelerini amaçlayan Kadın Liderlik Platformu’na katılan NielsenIQ, bu konuda da aktif çalışmalar yürütüyor.

Fırsat eşitliği sağlandıkça, kadınların tıpkı NielsenIQ’da olduğu gibi sosyal ve ekonomik hayatın her alanında birçok başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mercilerine eşit katılımını sağladığımız ölçüde ülkemizin de kalkınacağına inanıyorum. Kadına dair tüm sorunların aşıldığı bir Türkiye ve dünya dileğiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 28 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 27 29
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 27 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Menemenspor 25 27
14. Adanaspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. Tottenham 27 45
7. West Ham 26 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20