COINKOLIK.COM GENEL YAYIN YÖNETMENI ERAY DENGIZ: 2021, DİJİTAL PARALARIN KONUŞULACAĞI BİR YIL OLACAK

Kripto para sektörüne olan ilgi tüm dünyada yükselen bir grafiğe sahip. Türkiye’de kripto para sektörünün büyüklüğüne baktığımızda, 2-3 milyon arasında kişinin kripto para sahibi olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor. Global kripto para borsalarından Coinbase, Binance ve Huobi’ye Türkiye’den büyük oranda trafik gidiyor. Coinkolik.com Genel Yayın Yönetmeni Eray Dengiz, kripto para sektörünün ulaştığı büyüklüğü ve sektörün geleceğini Ekovitrin’e anlattı.

Kripto para sektörünün ulaştığı büyüklüğü rakamsal verilerle anlatır mısınız?

Son zamanlarda borsaların yaptığı araştırmalara baktığımızda kripto paraların bilinirliğinin arttığını ve birçok insanın dijital paraya oldukça fazla ilgi gösterdiğini gözlemleyebiliyoruz. Yerli kripto para borsalarının resmi olarak yaptığı açıklamalar (özellikle en büyük kripto para borsaları olan Paribu, BtcTurk vb.) referans alındığında, borsalardaki kayıtlı kullanıcı sayısının 3 milyon ila 4 milyon arasında olduğu görülüyor. Alexa. com’un verileri baz alındığında global kripto para borsalarından Coinbase, Binance ve Huobi gibi borsalara da Türkiye’den büyük oranda trafik gittiği anlaşılıyor. Tüm bunlar ışığında Türkiye’de 2-3 milyon arasında kişinin kripto para sahibi olduğu söylenebilir. Ayrıca borsalar farklı kampanyalar yaparak kullanıcıyı kripto paraya daha fazla yakınlaştırıyorlar. Yakın zamanda daha fazla kişinin kripto para sahibi olacağını öngörüyoruz.

Dijital paraya geçiş sürecinde şu anda geçerli olan paralar hangileri?

Birçok farklı dijital para günümüzde tercih ediliyor. İlk olarak yoğun bir şekilde USDT dediğimiz Tether odaklı yani doların dijital versiyonunun talep gördüğünü gözlemliyoruz. Özellikle insanların kripto paraları bir çevirme aracı olarak gördükleri USDT kullanımı şu an geçerli olan kripto para birimlerinin başında geliyor. Bununla beraber herkesin bildiği Bitcoin’in yanı sıra Ethereum’da yoğun bir şekilde talep görüyor. İnsanların tercihlerine bağlı olarak Ripple, Litecoin vb. altcoinlerin de tercih edildiğini söyleyebiliriz. Özellikle 2020 yılı sonlarına doğru taraftar token dediğimiz, futbol kulüplerinin dijital paraları da bu geçiş sürecinde insanlar tarafından kullanılmaya başlanan dijital paraların başında geliyor.

Pandemi sonrasında kripto para sektörünün geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Pandemi ile birlikte dijitale geçiş süreci çok hızlandı. Bu hızlı geçiş sürecinde özellikle nakit paranın hijyenik olmaması temassız kart kullanımlarını artırdı, bunu ülkemizdeki vergi gelirleri artışından da gözlemlemiş olduk. Bununla birlikte alternatif para birimlerine yönelen insanların da kripto para birimlerine olan yönelimlerinin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Devletler tarafında da dijital paralara geçiş sürecine yönelik çalışmaların devam edeceğini gözlemleyeceğiz. Bu alanda olası regülasyonlar sonrası kripto para sektörünün çok önemli bir ivme kazanacağını öngörebiliyoruz.

Özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı?

2020 yılında başlayan ve tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci ile 2021 yılı dijital paraların daha fazla konuşulacağı bir dönem olacak. Türkiye’nin de bu doğrultuda yapacağı çalışmalar ile dijital paralar konusunda önemli adımlar atacağını düşünüyorum. Bu da diğer ülkelerin ekonomisi ile yarışabilmemiz adına ülkemize ciddi bir avantaj sağlayacak. Tabii bu sektörün risk tarafını düşünecek olursak, tüketicilerin geçmişten günümüze gelen alışkanlığı olan para birimlerinin kullanımının dışına çıkarak farklı ve daha önce hiç tecrübe etmediği dijital para kullanımlarında zorlanacağını düşünüyorum. Burada kullanıcıların spekülatif haberlere ve iddialı başlıklara aldanarak yeterince araştırma yapmadan adım atmamaları gerektiği konusunda uyarmak istiyorum.