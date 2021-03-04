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Bilal Koçak yazdı: Üç önemli kadından üç önemli makale

Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak, Mart sayısında işlediğimiz konuları ve gündemi değerlendirdi.

Mart 2021 04.03.2021, 16:55 04.03.2021, 17:11
2002
Bilal Koçak yazdı: Üç önemli kadından üç önemli makale

Her yıl 8 Mart tarihi bütün dünyada “Kadınlar Günü” olarak kutlanıyor. Ekovitrin olarak, biz de bu vesileyle Mart sayımızda girişimci kadınlarımıza ve onların faaliyetlerine yer verdik. Üç önemli kadın Ekovitrin için üç önemli makale kaleme aldı. Bu makalelerden birini Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur yazdı. Diğer makale Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’e ait. Üçüncü makaleyi kaleme alan isim ise NielsenIQ APAC-EEMEA Türkiye Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan.

Gonca Yılmaz Batur

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, “Türk Girişimci Kadınları” başlıklı makalesinde, ülkemizde kadın girişimcilerin sayılarının artırılması yönünde yürüttükleri faaliyetleri anlatıyor. Bu yıl hayata geçirilmesi planlanan “Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu Projesi” bu faaliyetlerin başında geliyor. Projeyle kadın girişimcilerin ihracata yönelmelerine, kolay ve güvenilir bir çevrede iş yapmalarına ve ihtiyaç duydukları network ağını oluşturmalarına katkı sağlanacak. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, makalesinde 44 ilde hayata geçirdikleri “Fiziki Kadın Network Projesi” . “Export Akademi Projesi” gibi bir çok projeden ve hedeflerden de söz ediyor.

Nurten Öztürk

Türkiye’deki Türk kadın girişimcilerin öncülerinden olan Nurten Öztürk, Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve aynı zamanda TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Nurten Öztürk, “İşimiz Temiz Projesi” başlıklı makalesinde mikro işletmeler için hijyen farkındalığı sağlayacak olan ‘İşimiz Temiz” Projesi’nden söz ediyor. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu liderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET işbirliğiyle yürüyecek olan proje ile hizmet sektöründeki mikro işletmeler için hijyen odaklı eğitim programları oluşturularak tüm Türkiye’de temiz, hijyenik, sağlıklı hizmet sunan işletmelere sahip olmak amaçlanıyor.

Didem Şekerel Erdoğan

NielsenIQ APAC-EEMEA Türkiye Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı Didem Şeker Erdoğan, Ekovitrin Mart sayısında makale kaleme alan bir başka önemli isim. Erdoğan, “Kadınların tek isteği fırsat eşitliği” başlıklı makalesinde; “Kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mercilerine eşit katılımını sağladığımız ölçüde ülkemizin de kalkınacağına inanıyorum” diyor.

HOLLANDA’DA BAŞARIYI YAKALAYAN TÜRK KADIN GİRİŞİMCİ

İşçi bir ailenin çocuğu olarak Hollanda’ya giden Kayserili Hatice Bayar, Arnhem şehrinde yaşlılara yönelik bakım evi kurarak iş dünyasına adım atan başarılı bir girişimci. İlginç bir öyküsü de var. 14 yaşında gittiği Hollanda’da evine yakın bir huzurevinde, günde iki saat çalışmaya başlamış. “Evde oturarak değil, ihtiyacı olan birilerine yardım etmenin mutluluğunu yaşamak istiyordum” diyerek 7 yılda 3 diploma birden alıp, kendi işini kurmaya karar vermiş. Hollanda’da yakaladığı başarının ardından Ankara’da Yeni Mimoza Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’ni açarak Türkiye’de de hizmet vermeye başlayan Hatice Bayar’ın sahibi olduğu Mimoza Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde yaşlılara yönelik fizik tedavi, yatağa bağımlı yaşlı bakımı ve alzheimer bakım hizmetleri veriliyor. Yaşlı insanlara duyduğu merhamet, Hatice Bayar’ın iş hayatındaki felsefesinin temelini oluşturuyor.

OPET’TEN ÖRNEK GİRİŞİM

Opet, Türkiye’de kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunma hedefiyle 2018 yılında başlattığı “Kadın Gücü” Projesi ile köklü bir değişime imza attı. “Mesleğin cinsiyeti yoktur” anlayışı ile erkeklere özgü meslek olarak algılanan akaryakıt satış yetkilisi, istasyon yöneticisi, vardiya amiri gibi pozisyonlarda kadınlara iş imkanı sunan Opet’te projenin başladığı günden bugüne istasyonlardaki kadın çalışan sayısı 3 bine yaklaştı. Bu projesinin başında ise Nurten Öztürk’ün kızı Filiz Öztürk yer alıyor. Filiz hanım da annesi gibi başarılı bir girişimci. Filiz Öztürk, “Kadın Gücü Projesi ile kadın istihdamına katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de katkıda bulunuyoruz” diyor.

ZİRAAT BANK AZERBAYCAN ASC

Dost ve kardeş Azerbaycan, Karabağ’da Ermenistan’ın haksız, hukuksuz işgaline ve zulmüne son vererek “askeri bir zafer” kazandı. Ermeni çetelerinin kaçarken yakıp yıktığı Karabağ’ı yeniden imar edebilmesi için Azerbaycan Devleti şimdi “ekonomi alanında da bir zafer” kazanmak durumunda. Karabağ’ın, Ermeni işgalinden kurtulması konusunda Türkiye’nin, Azerbaycan’a sağladığı destekleri, bölgenin ekonomik kalkınma sürecinde de devam ettirmesi büyük önem taşıyor. Ziraat Bankası bu konuda bir adım attı. Bankanın, Azerbaycan’da 5 yıldan bu yana faaliyet sürdüren kuruluşu Ziraat Bank Azerbaycan ASC, ilk etapta Şuşa şehrinde bir şube açacak. Ziraat Bank Azerbaycan ASC Genel Müdürü Avni Demirci ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Mart sayımızın kapak konusu yaptığımız röportajda Genel Müdür Avni Demirci, Dağlık Karabağ’da özellikle üretim ve istihdam artırıcı yatırımları desteklemek üzere uygun şartlarda finansman imkanları üzerinde çalıştıklarını belirtiyor. Şu anda Azerbaycan’da 5 şubeyle hizmet veren banka, 2021 yılında 10, 2023 yılında da 15 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA “ÇİN ZULMÜ”

Dağlık Karabağ, 30 yıl süren Ermenistan işgalinden kurtarıldı ancak, Türk dünyasının kanayan bir başka yarası var. Bu yaranın adı; Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri… Çin, Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri’ne karşı sistematik şekilde asimilasyon ve zulüm uyguluyor. Çin’in bu asimilasyon politikası, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Çin’in, Uygur Türklerine karşı uyguladığı soykırım birkaç ülkenin parlamentosu tarafından kabul edildi. Fakat ne acıdır ki; TBMM’de böyle bir konu gündeme getirilmedi bile… Doğu Türkistan Türk’ün ata yurdu. Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine karşı sürdürülen soykırım politikası Mart sayımızda özel bir dosya ile ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Zulüm altındaki mazlum soydaşlarımıza Türkiye olarak sahip çıkmalıyız ve onların özgürlüğü için mücadele etmeliyiz.

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