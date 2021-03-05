BAHAR DENTAL SEKTÖRE YENİLİK KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye’de ve dünyanın birçok farklı bölgesinde diş hekimlerine ‘diş protez’ hizmeti veren Bahar Dental, sektöre birçok yeniliği kazandıran ‘öncü’ konumuyla faaliyetlerine devam ediyor. Bahar Dental Genel Müdürü Aret Susam, diş protez konusunda verdikleri hizmetleri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı. Bahar Dental’in kuruluş öyküsünü ve günümüze kadar kaydettiği aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız? Bahar Dental Diş Laboratuvarı, 2003 yılının Ocak ayında iki ortak olarak hizmete başladı. Fakat 4 ay gibi kısa bir sürede, ortağımın ayrılmasıyla yoluma tek başıma devam etmek zorunda kaldım. Bu süreçte bazı ortaklık denemelerim olsa da, bugün yoluma tek başıma devam ediyorum.

“DİŞ PROTEZ KONUSUNDA HER TÜRLÜ HİZMETİ VERİYORUZ”

Bahar Dental olarak verdiğiniz hizmetlerden ve sunduğunuz çözümlerden bahseder misiniz? Bahar Dental olarak, değerli diş hekimlerimize diş protez konusunda her türlü hizmeti veriyoruz. Sektörde yıllar içerisinde birçok konuda öncülük yapmış olup, birçok yeniliği sektöre kazandırdık. Geniş makine parkuru ve de eğitimli kadromuz ile diş hekimliği ile ilgili her konu da çözüm üretebiliyoruz.

Bahar Dental’i sektördeki diğer firmalardan farklı kılan özellikler nelerdir? Bahar Dental’i diğerlerinden farklı kılan öncellikle mesleğe olan bakış açısı ve de saygısı. Önce işinizi severek yapacaksınız ki sonrasında başarı gelebilsin. Ben ilk günden beri aynı heyecan ile mesleğime önem veriyor ve bu doğrultuda kendimi daha fazla geliştirmek için çalışıyorum. Hizmet ve yönetim anlamında hangi stratejileri uyguluyorsunuz? Hizmet ve yönetim anlamında birinci öncelliğimiz yenilikçi olmamız. Her zaman teknolojiyi yakından takip eden bir işletme olarak, çalışanlarımızın da kendilerini geliştirebilmesi için her türlü imkanı sunuyoruz. Bunun en güzel örneği de yurtiçinde ve yurtdışında katılmış olduğumuz eğitimler. Hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz? Türkiye’deki diş hekimlerine olduğu gibi dünyanın birçok farklı bölgesindeki diş hekimlerine de hizmet veriyoruz. Almanya’da bulunan şubemiz vasıtasıyla, Avrupa’nın birçok ülkesiyle çalışabilmemiz çok daha kolay oluyor.

Pandemi gerek sektörünüzü gerekse firmanızı nasıl etkiledi? Bahar Dental olarak pandemide hangi tedbirleri aldınız? Pandeminin dünyada ilk Çin’de görüldüğü dönemde, yurtdışından çok yoğun bir şekilde iş talebi oluştu. Çünkü birçok sektörde olduğu gibi dişçilikte de ucuz işçilikten dolayı çok fazla iş Çin’e gidiyor. Fakat pandemiden dolayı Çin’in kapıları kapandığı için o dönem tüm dünyadan bizlere çok fazla talep oluştu. Tabi ki daha sonra virüs tüm dünyaya yayılınca bu süreç çok uzun sürmedi. Pandemi sonrasında nasıl bir strateji uygulamayı amaçlıyorsunuz? Pandemi, sağlık sektörü olduğumuzdan dolayı birçok sektöre nazaran, bizleri olumsuz yönde çok az etkiledi. Ne kadar da tüm önlemleri sonuna kadar almış olsak da, bizi de en çok zorlayan nokta çalışanlarımız da bu hastalıktan etkilenebiliyor ve bu yüzden de dönem dönem üretimde sorunlar yaşayabiliyor olmamız. Bahar Dental olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir? Bahar Dental olarak kısa vadedeki hedefimiz var olan müşteri portföyümüzü bu süreçten çok etkilenmeden devam ettirebilmek. Uzun vadeli hedefimiz ise, daha da büyüyebilmek adına yeni personeller yetiştirmek ve de adımızı tüm dünyaya duyurmak. Çünkü ülke olarak bizleri en çok zorlayan nokta kalifiye insan gücümüzün yeterli düzeyde olmaması. Yeni nesil daha bilinçli ve eğitimli olarak bu açığımızı umarım kapatabilecek.