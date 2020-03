Mehmet Reis: 'Yerli üretim teşvik edilmeli'

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, baklagillerin çevre dostu ve sağlık açısından temel bir besin maddesi olduğunu söyleyerek, gelecek nesillerin sağlıklı beslenebilmeleri için bırakabileceğimiz en güzel mirasın bakliyat olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin girişimleri ile Birleşmiş Milletler’e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından bakliyatın öneminin anlatılması ve bu konuda farkındalığın artırılması için 2016 yılının ‘Uluslararası Bakliyat Yılı’ ilan edildiğini ve her yıl 10 Şubat tarihinde kutlanması kararı alındığını belirten Mehmet Reis, “Asırlardır tarım ülkesi olarak bilinen Türkiye, dünyadaki endemik türlerin çoğunu topraklarında barındırması, buğday, bakliyat gibi ürünlerin anavatanı olması bakımından çok önemli bir ülke konumunda.

Bakliyatlar lifli yapıları ve içerdiği hayvansal olmayan proteinlerle insan sağlığı ve obeziteyi önleme açısından oldukça önemli yer tutar. Bunun yanında çevreye olan katkısıyla toprağı besler. Artan dünya nüfusuyla birlikte, gıda ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler’ in son verilerine göre dünya da açlık çekenlerin sayısı 821 milyonu geçti. Her ülkenin kendi topraklarında, stratejik olan ürünlerinde, iç tüketimini karşılayacak kadar tarım üretimini yapması o ülkenin gıda güvenliği açısından önemli. 2050 yılında 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunu doyurmak için tarımın ve gıda üretiminin, iklim, ekosistem ve suya olan etkileri azaltılmak zorunda” dedi.

“YERLİ ÜRETİM TEŞVİK EDİLMELİ”

Ekonomide sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve sağlıklı yaşam için yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Reis, “Tarımın yükünü omuzlayan kadınlarımızın yanında olmak bununla beraber sürdürülebilir tarımın destekçisi olmak adına ‘Bakliyat Köyü’ projemizin ilkini Bolu’nun Çamyayla köyündeki kadınlarımızın oluşturduğu kooperatifle başlattık. Üretilen ürünlerin Reis markasıyla değer bulacağı aynı zamanda çiftçinin de ticari kaygıdan uzak kalmasıyla üretimde sürdürülebilirlik amaçlanıyor. Diğer bölgeler için de görüşmeler halindeyiz. Bizlerin tarım sektöründe atmış olduğu adımlar sürdürülebilir üretimi yaşatmak adına. Çiftçinin toprağını terk etmemesi, genç neslin tarım ve hayvancılığa olan ilgisinin artması adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimde teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaştırılması gerekiyor. Atalık tohumlarımızı yaşatmak adına ülkemizin her bölgesinden gelen üreticilerle deneyim ve tecrübe paylaşımlarımda, o üreticilerin gözlerindeki ışık bizleri heyecanlandırıyor, Reis olarak üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.