Hedef 15 milyar dolar ticaret

Geçtiğimiz ay sonunda Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de yaptığı açıklamada, 2019’da Azerbaycan-Türkiye ticaret hacminin 4.4 milyar doları bulduğunu, 2023 yılında bunu 15 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Bakü’de Zagulba Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. İki kardeş ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki görüşme oldukça sıcak ve samimi geçti. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e kehribar tespih hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinin odağında iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yer aldı. İki lider Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katıldı. Toplantının ardından Erdoğan ve Aliyev ortak basın açıklaması yaptı.

14 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

“14 muhtıra ve metin imza altına aldık. Bunların içinde en önemlisi tercihli ticaret anlaşması. Bu işin ekonomik boyutunu teşkil ediyor. Siyasi noktada önemli bir adım, Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil ediyor. Kurulacak 160 kilometrelik hat ile Nahçıvan doğalgazda daha rahat zemini yakalayacak.

Ticaret hacmimiz 2019'da 4.4 milyar doları buldu. Bunu 2023'te 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz bu, bunu da yakalamamız lazım.

Dayanışmamız terörle mücadelede de omuz omuza devam ediyor. Dört bir yanımız çatışma, terör ve asayiş sorunlarıyla boğuşurken, Türkiye ve Azerbaycan adeta birer istikrar abidesi olarak yükseliyor. Hiç şüphesiz bunu sarsılmaz ilişkilerimiz kadar, güçlü ordularımıza da borçluyuz.

Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Minsk Üçlüsü'nün burada ne yazık ki samimi davranmadığını ifade etmek durumundayım. Çünkü yaklaşık 25 yıl oldu.”

ALİYEV: TÜRKİYE’NİN GÜCÜ BİZİM GÜCÜMÜZÜ ARTIRIR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan arasında hiçbir fikir ayrılığı olmadığını belirterek, "Sayın Erdoğan'ın yorulmaz faaliyetleri neticesinde Türkiye bugün dünya çapında güç merkezi. Türkiye'nin gücü bizimi gücümüzü artırır. Eminim ki bundan sonra biz her zaman birbirimizin yanında olacağız" dedi. Aliyev daha sonra Erdoğan onuruna yemek verdi.



14 ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakü ziyaretinde Türkiye ile Azerbaycan arasında 14 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar şunlar: Tercihli ticaret, karşılıklı vize muafiyetinin 30 günden 90 güne çıkarılması, nakdi yardım protokolü, askeri mali işbirliği, enerji ve madencilik, gençlik ve spor alanında işbirliği, rekabet politikası alanında işbirliği, standardizasyon, akreditasyon ve meteoroloji alanlarında, Kars-Nahçivan Demiryolu Hattı Projesi, güvenlik işbirliği, TRT-AZTV işbirliği, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, DEİK ile Azerbaycan'da İhracatın ve Yatırımların Teşviki Fonu arasında işbirliği.