Vatandaşlar Yenikent Mahallesindeki 88 dönümlük parkta bakım istiyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 88 dönüm alan üzerinde yeşil alan, spor alanı, koşu ve yürüyüş alanı bulunan parkın bakımsız olması vatandaşın tepkisini çekiyor.

Kızıltepe Belediyesi, Yenikent Mahallesinde 2016 yılında 88 dönüm alan içerisinde yeşil alan, spor alanları, koşu, yürüyüş parkuru, yapay göl, ağaç tepeleri ve fitnes alanlarından oluşan bir park kurdu. Kızıltepe’nin en büyük parkının bakımsız bırakılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yenikent Mahallesindeki parkın çocukları götürebilecekleri nadir sosyal alanlardan biri olduğunu belirten Mehmet Ertaş, park içerisinde bulunan bankların tahtalarının kırık olduğunu ve bir çok kamelya alanında ateş yakıldığını dile getirdi. Ertaş, “Park çok bakımsız. İnsanlarımız çok hor kullanmış. Kamelya alanlarında ateş yakılmış. Oturma alanları çekirdek kabuklarıyla dolmuş. Belediye yetkililerinin bu alana el atmasını istiyoruz. Böyle bakımsız bırakılması ve hor kullanılması bizi çok üzüyor. Gönül rahatlığıyla çocuklarımızı götürebileceğimiz temiz ve nezih bir ortam istiyoruz” dedi.