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Vali Demirtaş yol yapım çalışmalarını inceledi

MARDİN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MAHMUT DEMİRTAŞ, SAVUR İLÇESİNDE DEVAM EDEN YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

MARDİN 05.10.2020, 09:22
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Vali Demirtaş yol yapım çalışmalarını inceledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Savur ilçesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca Ömerli-Anıttepe ve Savur-Koşuyolu-Yenilmez-Üçkavak ile Kayatepe kırsal mahallelerinden oluşan toplamda 15 kilometrelik grup yolda devam eden birinci kat asfalt kaplama çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Demirtaş, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşların taleplerini dinleyerek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürüttüklerini belirten Vali Demirtaş, “Sorumluluk alanımızdaki yol, cadde ve sokaklarda imkanlar çerçevesinde aralıksız çalışıyoruz. Mardin’imiz genelinde vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunları belirledik ve ivedi bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Önceliğimiz kış gelmeden vatandaşlarımızın büyük mağduriyet yaşadığı yollarda gerekli çalışmaları yaparak bir nebzede olsa onları rahatlatmaktır. Belediyenin ve devletin bütün imkanlarını vatandaşlarımızın beklentisini karşılayacak hizmetlere sunacağız. Mardinli vatandaşlarımızdan zaman ve sabır istiyoruz" dedi.

Vali Demirtaş, yol çalışmalarında görev alan personele kolaylıklar diledi.

İncelemelerde Vali Demirtaş’a Savur Kaymakamı Bayram Türker ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan eşlik etti.

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