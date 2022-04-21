Vali Demirtaş, sınava giren öğrencilerle bir araya geldi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından, İl genelinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerin sınava hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla ikinci kez ücretsiz deneme sınavı gerçekleştirdi.

Mardin’de 412 okulda eş zamanlı gerçekleşen deneme sınavına 8. sınıf düzeyinde 17 bin 819 öğrenci, lise düzeyinde ise 11 bin 326 öğrenci olmak üzere toplam 29 bin 145 öğrenci katılım sağladı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu İlçesinde bulunan Gülser-Mahmut Tatlıdede Ortaokulunda deneme sınavına giren öğrencileri ziyaret ederek kendilerine başarılar diledi. Değerlendirmelerde bulunan Vali Demirtaş, öğrencilerin yapılacak olan deneme sınavlarında eksikliklerini görerek kendilerini değerlendirme imkanı bulacaklarını söyledi.

Mardin genelinde 412 okulda 29 bin 145 öğrencinin deneme sınavına girdiğini aktaran Vali Demirtaş, "Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Valiliği olarak biz bu sınavın ikincisini yapıyoruz. Kısmet olursa üçüncüsünü de yapacağız. Bundan sonra sadece bir sınavımız kalıyor. Temel amacımız, çocuklarımızın gireceği sınavlarda başarılı olmaları. Onların başarılarını nasıl arttırabiliriz diye deneme sınavları yapıyoruz. Çocukların hangi dersten başlamaları gerektiğini, soru teknikleri nasıl, eksikleri var mı yok mu? Bunları görebilme imkanımız olacak. Tek amacımız çocuklarımızın başarılı olmaları. Bizim yaptığımız sınavın amacı yapılacak olan liseler arasındaki durumlarını görmeleri ve üniversite sınavında daha başarılı olmalarını sağlamak. İnanıyorum ki, çok ciddi bir katkı sağlayacak. Deneme sınavlarımızı ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden finanse ediyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum, çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Programda, Vali Demirtaş’a Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu ve Milli Eğittim Müdürü Murat Demir’de eşlik etti.