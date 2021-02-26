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Vali Demirtaş, Nusaybin esnafı ile bir araya geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

MARDİN 26.02.2021, 16:51
Vali Demirtaş, Nusaybin esnafı ile bir araya geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

Valilik Dara toplantı salonunda Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel ile beraberindeki esnafla bir araya gelen Vali Mahmut Demirtaş, esnafların sorun ve taleplerini dinledi. Esnafların sorun ve taleplerinin konuşulmasının yanı sıra görüşmede Nusaybin ilçesinde yapılması planlanan yatırımlar hakkında Vali Demirtaş müjdeler verdi. Pandemiye rağmen hizmet ve yatırımların planlandığı gibi aksatılmadan sürdürüldüğünü belirten Vali Demirtaş, Kapalı Çarşının ilçenin tarihine yakışır bir şekilde restore edileceğini belirtti. Amaçlarının vatandaşları mutlu etmek ve yaşam konforunu yükseltmek olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, "Asfaltlama sezonunda şehrimizin tarihinde daha önce hiç yapılmamış geniş kapsamlı bir asfaltlama çalışmasına imza atacağız. Vatandaşlarımızın beklediği asfaltlama çalışmalarını kısa sürede tamamlamak amacıyla programınızda şehrimizi üç bölgeye ayırarak asfaltlama çalışmalarımızı yapacağız. Ekiplerimiz aynı anda üç bölgede çalışacaklar. 2022 yılında Mardin’de asfaltsız bir kırsal mahalle kalmamasını hedefliyoruz. Nusaybin ilçemizde hem altyapı hem üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçemize daha güzel görünüm kazandırmak için İpek Yolunun orta refüjünde 60 bine yakın fidanı toprakla buluşturduk. Sorunları ortadan kaldırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi ve Millet Bahçesi müjdelerini de veren Vali Demirtaş, "Nusaybin’in istihdamına ve kalkınmasına önemli bir rol üstlenecek olan bir Organize Sanayi Bölgesi kurmayı planlıyoruz. Ülkemizde bu güzide ilçemizi bir cazibe merkezine dönüştürmek için çalışıyoruz. Millet Bahçesini yine ilçemize kazandırmak için projelendirme çalışmalarımız sürüyor. Esnaflarımızın talepleri doğrultusunda ilçemize kapalı pazar yeri kazandıracağız. Yine üç ilçemizde kurmayı planladığımız otogar projeleri kapsamında ilçemize yakışır bir otogar projemiz var. Belediyemizin her kuruşunu vatandaşa hizmet için kullanacağız. Hep birlikte şehrimizi kalkındıracağız" diye konuştu.

Vali Demirtaş’ın esnafların talep ve sorunlarını tek tek dinlemesinin ardından görüşme sona erdi.
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