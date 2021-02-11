Vali Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Dara toplantı salonunda mahalle muhtarları heyeti ile görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

Midyat Şenköy Mahalle muhtarı Hasan Şenköylü, Yemişli Mahalle muhtarı Lokman Acar, Çaldere Mahalle muhtarı Mehmet Emin Akan, Kızıltepe Akkoç Mahalle muhtarı Ömer Faruk Işık, Yamanlar Mahalle muhtarı Aşur Yaman, Küçük Ayrık Mahalle muhtarı Ali Vural ile köy sakinleri Ali Vural, Mehmet Mihdi ve Şehmus Deniz mahallelerinin sorun ve taleplerini Vali Demirtaş’a iletti.

Mahalle muhtarlarının vatandaş ve yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünü dile getiren Vali Demirtaş, "Muhtarlarımızın taleplerine olabildiğince karşılık vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da sorunları olduğunda bu talepler muhtarlarımız üzerinden bizlere ulaşıyor. İlimizde ilk etapta özellikle kırsal mahallelerimizde yol ve su ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Vatandaşımızın yararına olan hizmetler bizim birinci önceliğimiz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de memnun edecektir. Allah nasip ederse bu sene en az 600 kilometre yol yapacağız. Elimizden geldiğince tüm grup yollarımızı bitireceğiz. Her ilçemize en az bir pazar yeri yapacağız. Artuklu ilçemizde 90 dekar üzerine büyük bir millet bahçesi yapıyoruz. Yine ilçemiz merkezinde ihtiyaç duyduğumuz 500 araçlık bir kapalı otopark projesini hayata geçiriyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıp vatandaşlarımızın memnuniyeti için gayret sarf edeceğiz" dedi.