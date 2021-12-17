Vali Demirtaş, itfaiye erlerine sertifikalarını verdi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ’İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu’ programını tamamlayan itfaiye erlerine sertifikalarını verdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı ve Artuklu İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde İtfaiye personellerinin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla 120 saat süren ’İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kurs’ programı tamamlandı. Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamadan oluşan kursta katılım sağlayan 196 itfaiye erine uzman eğitimciler tarafından arama kurtarma, yangın söndürme, tehlikeli maddeler ve kimyasallar, olay yeri inceleme ve raporlama, trafik kazaları, iple inme, deprem, sel ve doğal afet gibi konularda eğitimler verildi.

Kursu başarıyla bitiren personelleri tebrik eden Vali Demirtaş, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki itfaiye erlerinin bilgi ve pratikliklerini geliştirecek eğitimlere önem verdiklerini belirtti. İtfaiye Daire Başkanlığında gerçekleşen sertifika programında kursu tamamlayan itfaiye erleri, sertifikalarını Vali Demirtaş’ın elinden aldı. Vali Demirtaş’ın itfaiye erleriyle bir süre sohbet ederek İtfaiye Daire Başkanı Hakan Kaplan’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler almasının ardından program son buldu.

Programa; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İtfaiye Daire Başkanı Hakan Kaplan, Artuklu İlçe Halk Eğitim Müdürü Ufuk Çete ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç katıldı.