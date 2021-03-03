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Vali Demirtaş: "GAP’ta çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mezopotamya Ovasını suyla buluşturacak olan Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek depolama çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

MARDİN 03.03.2021, 13:53
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Vali Demirtaş: "GAP’ta çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mezopotamya Ovasını suyla buluşturacak olan Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek depolama çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kent konseyi yönetimini ziyaret ederek konseyin gerçekleştirdiği faaliyetler ve çalışmalarla ilgili bilgiler alarak sorun ve talepleri dinledi. Yönetim kurulu üyeleriyle bir müddet sohbet eden Vali Demirtaş, kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şehirdeki sorunların çözümü hususunda ortak aklın önemine dikkat çeken Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi tasarruf sağladıklarını ifade ederek öz kaynaklar ile vatandaş odaklı hizmetler yürüttüklerini söyledi.

"Asfaltsız tek bir yolun kalmaması en büyük hedefimiz"

Mardin’in altyapısından üstyapısına kadar bütün sorunları el atmaya çalıştıklarını belirten Vali Demirtaş, "Mardin’imizin en büyük problemlerinin başında içme suyu problemi geliyor. Bu problemimizin en büyük nedeni de isale hattında kaynaklanmaktadır. İsale hattında meydana gelen teknik sorunlardan dolayı istenilen seviyede içme suyunu ilçelerimize sağlayamıyoruz. Bunu çözmek için çok yönlü çalışmalarımız devam ediyor. Artuklu ilçemizde çok katlı otopark yapacağız. Her ilçemize 4-6 yaş arasındaki çocuklarımız için kreşler açmayı planlıyoruz. Kapalı semt pazarlarını her ilçemize kazandıracağız. Artuklu ve Kızıltepe ilçelerimiz için meyve sebze halleri, Nusaybin ve Derik ilçelerimize ihtiyaca cevap verecek geçici hayvan barınma merkezleri, çocuklarımıza trafik bilincini aşılamak için trafik eğitim parkı, kırsal mahallelerimize oyun parkları, Midyat, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerimize yakışır otogarlar, Millet Bahçeleri yapacağız. Refüjlerde otomatik sulama sistemine geçeceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda GES projesini hayata geçirmek için projelendirme çalışmalarımız sürüyor. Asfalt sezonu ile birlikte sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda yoğun çalışma içerisine gireceğiz. En az 500 kilometre asfaltlama çalışmasını gerçekleştireceğiz. Asfaltsız tek bir yolun kalmaması en büyük hedefimiz" dedi.

Kent turizmine katkı sağlayacak çalışmalara da ağırlık verildiğini belirten Vali Demirtaş, “İçerisinde bulunduğumuz pandemi şartları el verirse hem şehrimizin tanıtımına hem de turizm yatırım olarak gastronomi festivalini gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Turistlerin şehrimizin güzelliğini izlemelerini sağlamak amacıyla seyir terası projesi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Tüm bunları yaparken tarihi dokuyu gölgeleyen betonarme yapı ve eklentilerinde yıkımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"GAP bizim öncellikli çalışmamızdır"

Mezopotamya Ovasını suyla buluşturmak için GAP’ta çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Vali Demirtaş, şunları söyledi:

"GAP suyunun ova ile buluşmasıyla hem verim artacak hem de ciddi bir istihdam oluşacak. GAP bizim öncellikli çalışmamızdır. Depolama çalışmasının yılsonuna kadar tamamlanmasına yönelik yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şehrimizde işsizlik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde yakın bir zamanda yatırımcılara işletmelerini kurmaları için yer dağıtımlarını yapacağız. Yeni Organize Sanayi Bölgelerini şehrimize kazandırarak en büyük problem olan istihdam sorununu ortadan kaldıracağız."

Kent konseyi üyelerinin Vali Demirtaş’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından son buldu.
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