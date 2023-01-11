Üniversite öğrencileri ördükleri atkıları çocuklara hediye etti

Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencileri, hocaları öncülüğünde dönem boyunca ördükleri atkı ve bereleri "çocuklarımız üşümesin" diyerek Savur ilçesinde köy okullarını ziyaret edip çocuklara hediye etti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Feride Doğru Mungan’ın öncülüğünde başlatılan “Çocuklarımız Üşümesin Projesi” çerçevesinde öğrencileri tarafından dönem boyunca örülen atkı ve bereler onkojenik, dezavantajlı ve köy okullarındaki çocuklara hediye edildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve Sağlık ve Spor Öğrenci Topluluğu işbirliğinde gerçekleştirilen proje ile Savur Şenocak Beyazıt Boran İlkokulu, Kırkdirek İlkokulu ve Taşlık İlkokulu ziyaret edildi.

Proje hakkında konuştu Öğretim Görevlisi Feride Doğru Mungan, “İlk önce onkojenik, dezavantajlı ve köy okullarındaki çocuklarımıza atkı,bere hediye etmek ve bir nebze mutlu olmalarını sağlamaktı. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizle tek yürek olup uygun zamanlarda ve mekânlarda atkı ve bere örmeye başladık. Daha sonra bizleri destekleyen ‘Sen de Melek Olmak İster Misin Ailesinin’ katkılarıyla projemizi gerçekleştirdik. Üniversitemizin vizyonu olan ‘Ahlak-Bilgi-Üretim’ fikrini, öğrencilerimizin yüreğinde hissettirmeye çalıştık” dedi.