Ülke ekonomisine yıllık 826 milyon TL katkı sağlayacak projede çalışmalar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mardin’de yapılan yatırımlarla; şehrin mümbit toprakları su ile buluşturulmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin edilmeye ve derelerdeki taşkın riski azaltılmaya devam ediyor. Mardin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyarken; modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Mardin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Aşağı Fırat 2. Merhale Projesi çerçevesinde ihale edilen ‘Mardin Depolaması’ yapım işinde 2 bin 880 metre Q2600 çapında cebri boru imalatı, 30 bin metreküp beton, 7 bin 500 metre sedde dolgusu, karayolu geçiş köprüsü, kuşaklama kanaları, 1700 metre tahliye kanalları imalatları tamamlandı. İnşaat çalışmaları devam eden ‘Mardin Depolaması’ için Mardin Ceylanpınar ana kanalından su alınacaktır. Mardin Depolaması kış aylarında Atatürk Barajı’ndan gelen su ile doldurularak yaz aylarında tarım arazileri sulaması için kullanılacaktır” dedi.

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 826 milyon TL katkı sağlanması hedeflendiğini belirten Genel Müdür Akca, “Sulama maksadıyla inşa edilen Mardin Depolaması Sulaması’nın bütün bileşenlerinin tamamlanmasıyla Mardin’in Derik, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerine ait 800 bin dekar arazi sulanacaktır” ifadelerinde bulundu.