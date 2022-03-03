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Tuzla Belediyesi’nden Mardin’de köy okuluna yardım eli

Tuzla Belediyesi Mardin’deki bir köy okuluna giyim yardımı yaparak, zeka atölyesi kurdu.

MARDİN 03.03.2022, 15:20
Tuzla Belediyesi’nden Mardin’de köy okuluna yardım eli

Tuzla Belediyesi Mardin’deki bir köy okuluna giyim yardımı yaparak, zeka atölyesi kurdu.

Tuzla Belediyesi bu kez yardım elini Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Akçapınar köyündeki Akçapınar İlkokulu’na uzattı. Köy okulundaki öğrenciler için giyim yardımı yaparak öğrencilerin sosyal aktivitesini arttırmak için zeka atölyesi kurdu.

Tuzla Belediyesi’nden öncelikle kıyafet yardımı yapmak için kendisini aradıklarını söyleyen Akçapınar okulu yetkili Öğretmeni Esra Boyraz, “Daha sonra kıyafetten ziyade başka ihtiyaçlarımız da olduğunu bahsettim. Sağ olsun bizi kırmadılar, ne gönderdiysek liste yap dediler. Zeka oyunları sınıfı istedik okulumuzun suyu olmadığından bahsettik. Hepsiyle tek tek ilgileneceklerini dile getirdiler. Şu anda yardım kolileri geldi, çok mutlu olduk. Çok büyük mutlulukla karşıladık. İçinde zeka oyunları ve öğrenciler için mont, bot, kıyafet yardımları var. Kitaplık göndermişler, masalarını, sandalyelerini her şeylerini göndermişler. Yavaş yavaş kurmaya başlıyoruz. Daha sonra inşallah tamamlanmış bir şekilde de kullanmaya başlayacağız” dedi.

“Çocuklar köyde oldukları için çok fazla sosyalleşme imkanı bulamıyorlar”

Çocukların sadece köy içinde ya da hep aynı arkadaşlarını gördüklerini kaydeden Boyraz, “Bu birlikte oldukları alanı çeşitlendirilirsek sosyalleşmeleri de dolaylı olarak artmış oluyor. Okulda fiziksel koşullar düzelecek. Özellikle köy okullarında fiziksel koşullar iyileştikçe otomatik olarak akademik başarıyı artırır. Okula ilk girdiğimde belki de haddim olmayarak, ne yapacağım burada dedim. Böyle bir çaresizlik içindeydim. Bin bir türlü imkansızlıklar vardı. Ama böyle gelen yardımlarla ya da verdiğiniz emeklerle okulumuz her gün biraz daha güzelleşti, her gün biraz daha iyileşti. Çocukların davranışları da değişti, derslere daha olumlu yaklaşım oldu. Buradan şunu söylemek istiyorum. Köy okullarına ne kadar yardım yaparsak, ne kadar güzelleştirirsek okur, oradaki öğrencilerin başarıları da aynı oranda artıyor” diye konuştu.

Boyraz, Köy okulundan desteklerini esirgemeyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Fatma Yazıcı ve Vefa Derneği’nde gönüllü çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

Okulda çalışan Öğretmen Sadık Göze ise “Başta İstanbul Tuzla Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çocuklar da çok mutlu oldular. Okula biraz daha güdülendiler, minnettar kaldık. Bize şu anda kıyafetler geldi. Bu da bizi, çocukları daha da mutlu etti. Emeği geçen herkese tekrar çok teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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