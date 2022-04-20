Turizm elçisi Korzay, Midyat tarihini tanıttı

Dünyanın birçok yerine gerçekleştirdiği gezilerle sosyal medyada tanıtım yaparak turizme destek sağlayan Gül Korzay Mardin’in Midyat ilçesindeki tarihi yerlerin tanıtımını yaptı.

Midyat ilçesinde gördüğü tarihi mekanları sosyal medya hesaplarından takipçilerine ulaştıran Gül Korzay, yöreye özgü telkari ve gümüş sanatının inceliklerinin sergilendiği gümüşçular çarşısına hayran kaldığını dile getirdi. Korzay, “Midyat sizi dinler ve diller şehrine hoş geldiniz tabelası ile karşılar. Burada en çok yöreye has telkari sanatının bulunduğu gümüşçüler çarşısı dikkat çekiyor. Bu kadar tarihi ve kültürel hazinesi olan Midyat sokaklarında muhteşem taş işi evleri gezerken Hercai ve Sıla gibi dizilerin mekanlarını görmeye gelen de bir o kadar kişi var etrafta. Tuhaf bir durum olmakla birlikte belki de bu popülerlik sayesinde birçok ev yıkılmaktan kurtulup restore edilerek kültürel turizm için yeniden ayağa kaldırılmış” dedi.

Savur Midyat yolu üzerinde Dereiçi köyünü ziyaret ettiklerini ifade eden Gül Korzay, burada gördüklerini de sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Korzay, “İçinde hem Protestan hem Süryani aynı zamanda Katolik kilisesi bulunan şehir bile az bulunurken tüm bunlara sahip ufak bir köy olan Dereiçi ayrı bir güzelliğe sahip. Bugün terkedilmiş hüzünlü taş evleri ile sizi sımsıcak selamlayan yapayalnız sokaklarını geziyoruz. M.S. 4. Yüzyılda yapılan Mor Yuhanun Süryani Kilisesi de görülmesi gereken yerlerden biri. Terör ve çeşitli baskılardan dolayı halkın tamamına yakını Avrupa ve Amerika’ya göç etmiş. Ancak bu eşsiz yapıyı onarmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için Süryani toplumu el ele vermiş uzaklarda da olsalar köylerine yardım ediyorlar. Baş rahipler için öldükten sonra gömüldükleri bir mezar odası var, mezarlar duvarda lahit tarzında. Kilisenin bahçesinde de taş oyma sanatlarının incelikleriyle bezeli diğer cemaat üyelerinin mezarları var. Bunlardan bir tanesi 1992 yılında PKK teröristlerinin isteklerini yerine getirmediği için katledilen köyün eski muhtarı Bünyamin Circis. Mezar taşında bu olayın ayrıntıları işlenmiş. Bölgede o yıllarda artan terörün ilk kurbanlarından birisi olduğu yazıyor. Midyat gezimizi kısa kısa yolculuklarla sürdürüyoruz günübirlik geziler için mesafeler uzak ama gidip görmeye değecek birçok kültürel hazine var. Mor Gabriel Manastırı da kesinlikle ziyaret edilmesi gereken manastırlardan biri. Temelleri Mor Şmuel ve öğrencisi Mor Şemun tarafından 397 yılında atılan bu tapınak yıllar içinde çeşitli eklentiler ile günümüze kadar ulaşmış. 14. Yüzyıl Moğol istilasında birçok Anadolu cemaati gibi Süryani cemaati de katledilmiş. Yunanistan Atos Dağındaki tapınaklardan bile 400 yıl daha eski tarihi olan bu Süryani Manastırını ziyaret ederken içeride hala aktif cemaati olduğundan randevu alıp grup grup sizi içeriye alıyorlar. 1932 yılına kadar tam 640 yıl süresince Süryanilerin Patriklik merkezi burası. Bugün Süryani Patrikliği Suriyenin Şam şehrindedir. Mor Gabriel Türkiye’deki 4 Metropolit merkezden birisi. Her iki yanında zeytin ağaçları olan bahçenin ortasındaki uzun bir taş yoldan yürüyüp manastırın merdivenlerine ulaştığınızda yapı sizi tüm ihtişamı ile selamlıyor. İçeride ayin yapılan kiliseyi manastırda kalan gençler tanıtıyor” diye konuştu.

Gül Korzay tarih kokan Mardin’in ilçelerinin de şehir merkezi kadar kıymetli ve tarih ile iç içe olduğunu belirterek buraların mutlaka görülmesi gerektiğini de özellikle takipçilerine ifade etti.