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Traktör ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
MARDİN 27.05.2023, 14:26
Mardin’in Nusaybin ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Nusaybin İpekyolu Demir Tepe Karakolu Kavşağında meydana geldi. Traktör ve otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1 kişi Nusaybin Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.