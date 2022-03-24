Mardin’de teknolojik alet ve aksesuarların satışı sekteye uğradı.

Artuklu ilçesinde fiyatların sürekli yükselmesi her alanda olduğu gibi teknolojik alet ve aksesuarların da alım gücünü düşürdü. Mağaza sahiplerinin değişen fiyatlar sebebiyle alımı yavaşlatması, orantılı bir şekilde satış hızını da düşürdü. Bu şekilde devam ederse mağazasını kapatma yoluna gideceğini söyleyen Özkan Bozkuş, “Bizim alım gücümüz dolar kurlarından dolayı düştü. Çünkü gelen her malzeme dolar üzerinden geliyor. Şu anda da eskisi gibi bir satış yok. Böyle devam ederse 5-6 aya kadar kapatma imkanımız olabilir. 5 ay önce 50 liraya sattığımız bir ürün şu anda 90 lira. Neredeyse 2 katı. Satışlar da düşüyor ister istemez” dedi.