Tarım sulama borusu patladı, oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde tarım sulama borusu patladı, oluşan gökkuşağı çevrede görsel şölen oluşturdu.

Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi mısır sulaması yaptığı sırada sulama borusu patladı. Metrelerce havaya fışkıran su ve güneş ışığının da vurmasıyla gökkuşağı oluştu. Oluşan gökkuşağı oradan geçen vatandaşların dikkatini çekerken, çevrede görsel şölen oluşturdu.