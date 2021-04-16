Tarihi Nusaybin Kapalı Çarşısında sağlıklaştırma çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin ilçesi için tarihi ve ekonomik öneme sahip Nusaybin Kapalı Çarşısında 2. etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğü, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Nusaybin ilçesinin ticaret merkezi Kapalı Çarşıda 2. etap çalışmalarına başladı. Nusaybin Tarihi Çarşısı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında başlayan çalışmalarda parke sökümü, kazı çalışması, aydınlatma için yeraltı kablo çekimi, bazalt döşeme ve su oluk döşemeleri yapılıyor.

Proje kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp çarşıların bitimine kadar olan 195 metre uzunluğundaki toplam 3 bin 594,1 metrekarelik alan ile içerisinde bulunan 255 iş yerinde, cephe iyileştirme, altyapı, aydınlatma ve peyzaj projeleri ile geniş çaplı bir çalışma yapılacak.