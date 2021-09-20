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Tarihi çarşıların canlandırılması 2. etap çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, medeniyetler şehri Mardin’in tarihi dokusunu ortaya çıkarma adına başlatmış olduğu tarihi çarşıların canlandırılması projesinin 2. etap çalışmaları başlatıldı.

MARDİN 20.09.2021, 13:48
Tarihi çarşıların canlandırılması 2. etap çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, medeniyetler şehri Mardin’in tarihi dokusunu ortaya çıkarma adına başlatmış olduğu tarihi çarşıların canlandırılması projesinin 2. etap çalışmaları başlatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğü, merkez Artuklu ilçesi kentsel sit alanı içerisinde yer alan tarihi çarşıların canlandırılması ile ilgili Büyükşehir Belediyesince yürütülen Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesi kapsamında 19 tarihi çarşının cephe iyileştirilmesi Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştı. Bu kapsamda daha önce 12 çarşının cephe iyileştirme ve sokak sağlıklaştırılması yapılmıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, projenin devam olan Eski Demirciler, Kuyumcular, Baharatçılar, Şapkacılar, Kasaplar, Marangozlar ve Kazancılar-Yemeniciler Çarşısında olmak üzere 7 çarşıda 2. etap çalışmalarını başlattı. 2. etap çalışmaları Marangozlar Çarşısında başlatılan proje kapsamında, otomatik kepenk takılacak, ahşap kapılar yapılacak, tabelalar yapılacak, camekanlar yapılacak, gider boruları değişecek, cephe üzerinde hasarlı olan taş duvarların onarımı ve korunması sağlanacak, duvarlarda cephe yıkaması ve sokak aydınlatılması gibi iyileştirilmeler yapılacak.

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