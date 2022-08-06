Sıcaklardan bunalan vatandaşlar Yeşilsu’ya akın ediyor

Mardin’in Savur ilçesinde bulunan Yeşilsu piknik alanları hafta sonları dolup taşıyor.

Mardin’in en sulak ilçelerinden biri olan Savur, kent merkezi ve diğer ilçelerden ziyaretçi alıyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar hafta sonu piknik yapmak için aileleriyle birlikte Yeşilsu’ya akın ediyor. Hafta sonları yoğun misafir ağırladıklarını söyleyen piknik yeri işletme sahibi Ahmet Sarıyıldız, "Yeşilsu çok sevilen bir piknik alanı. Suyumuzun berrak, temiz olması, ağaç ve yeşilliğin bol olması beton yapılardan ve şehrin gürültüsünden bunalan insanlara huzur veriyor. Bu yüzden Mardin merkezden ve çevre ilçelerden buraya misafirler geliyor. Aileleri ile birlikte huzurlu güzel vakit geçiriyorlar. Bizler de gelen misafirlerimize uygun fiyata hizmet sunuyoruz" dedi.