SGK’da yılın son günü EYT mesaisi

EYT için başvuruların bugünde devam ettiği Mardin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret eden Mardin valisi kurumda bulunan herkesin yeni yılını kutladı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin askerlik ve doğum borçlanmasını öğrenmek isteyen vatandaşlar için hafta sonu çalışmalarına devam eden Mardin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT konusundaki açıklamalarının ardından borçlanma başvurusu yapmak ve prim gün sayısını hesaplayarak işlemlerini bir an önce tamamlamak isteyen vatandaşlar için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve merkezleri bugün de mesai yaptı.

Birimlerde bilgi almak ve başvuru işlemleri yapmak için bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek emekliliklerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak yeni yıllarını kutlayan Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşların mağdur olmaması için hafta sonu mesaide bulunan kurum personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyip yeni yıllarını kutladıktan sonra kurumdan ayrıldı.